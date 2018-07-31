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Андрей Травников поддержал идею «Арбата» в Новосибирске
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Андрей Травников поддержал идею «Арбата» в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Прошлогодний опыт перекрытия улицы Ленина в Новосибирске и попытка создания на территории вокруг нее пешеходной зоны показал все плюсы и минусы этой идеи, а также вызвал неоднозначную реакцию самих горожан. По мнению врио губернатора Андрея Травникова, пешеходная улица вполне может появится в столице Сибири, но при соблюдении определенных условий. Об этом он сообщил сегодня, 31 июля, во время встречи с журналистами.
«Считаю, что в любом городе должна быть пешеходная улица, а в таком крупном городе, как Новосибирск, — даже не одна, — сказал Андрей Травников. — Как показывает опыт, такие улицы сразу становятся местом для прогулок и отдыха, местом сбора молодежи, творческих людей, музыкантов, художников. Их появление является толчком для развития сопутствующего бизнеса, качественных услуг питания, различных туристических и музейных проектов. Поэтому такие улицы должны быть в Новосибирске».
Однако, по мнению руководителя региона, проект пешеходной улицы должен быть связан с развитием транспортной стратегии, разработка которой ведется в мэрии Новосибирска. Это необходимо для того, чтобы решение было комплексным. «То есть просто закрыть какую-то улицу в центре Новосибирска сегодня, наверное, не получится, не создав дополнительных неудобств для автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и жителей самой улицы, — пояснил Андрей Травников. — Такое решение должно сопровождаться альтернативными маршрутами движения и организацией парковочного пространства. При этих условиях проект по созданию пешеходных зон я активно поддерживаю».
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