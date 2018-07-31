Подрядчики «Газпрома» допустили нарушения при строительстве «Силы Сибири» в Якутии

С 18 июня по 13 июля ведомство проверяло деятельность Газпрома при использовании лесных участков для строительства трубопровода «Сила Сибири» и разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Инспектора лесничеств побывали с проверками в шести районах республики.

В ходе проверок выяснилось что подрядчики, занимавшиеся подготовительными работами, захламили лесные участки остатками от рубки деревьев.

Лиц, допустивших нарушения, планируют привлечь к административной ответственности. Также выданы предписания об устранении выявленных нарушений.