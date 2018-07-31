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В Пензе с 31 июля троллейбус №2 перестал ездить по ул. Володарского
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В Пензе с 31 июля троллейбус №2 перестал ездить по ул. Володарского 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе троллейбусы, обслуживающие маршрут №2, с 31 июля будут возить горожан по измененной схеме движения. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
В сообщении мэрии отмечается, что с сегодняшнего дня пензенские пассажиры второго троллейбусного маршрута не смогут доехать до остановок «Гражданпроект» и «Театральный проезд». Троллейбусы с 31 июля будут ездить через Центральный рынок. Однако, это всего лишь временное неудобство, связанное с проведением ремонтных работ на контактной сети троллейбусов на перекрестке улиц Кирова — Максима Горького.
Распоряжение о смене маршрута появилось во вторник на официальном сайте управления транспорта и связи города. До момента завершения всех запланированых работ движение троллейбуса №2 «Кривозерье — Центр искусств» будет направлено от остановки «Сбербанк» на улице Суворова по следующей схеме: остановка «Улица Володарского» — остановка «Центральный рынок» — остановка «ТТС» («Площадь Ленина») — остановка «Фонтан» («кинотеатр Октябрь»). Кроме этого вышеназванного участка пути, троллейбусы №2 будут ходить по стандартному маршруту.
Напомним, что неделю назад из-за ремонтных работ на участке тепломагистрали №11 по проспекту Победы, в районе жилого дома № 23, была изменена схема движения автобусов большой вместимости класса №66, троллейбусов №6,8 и маршруток №№ 2а, 16, 29, 49, 68, 75, 77, 81, 89.
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