Хабаровчан в Москву будут возить модернизированные Илы

Федеральный бюджет выделит больше 1,3 миллиардов рублей Воронежскому самолётостроительному обществу на создание мощностей для производства модернизированных широкофюзеляжных лайнеров Ил-96-400 М.

Об этом ИА « Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный сайт правительства России. Первый опытный образец нового российского дальнемагистрального самолёта должен быть готов уже в 2019 году. С 2020-го планируется начать серийный выпуск этой модели.

По информации РБК, первые пять Ил-96-400 М до 2023 года Государственная транспортная лизинговая компания намерена направить авиакомпаниям, работающим на маршруте Москва Хабаровск . Как сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» известный в регионе авиатор Хасан Серожединов, первые Илы между Хабаровском и Москвой начали летать ещё в конце 60-х годов прошлого века.

— На Ил-62 в Москву летал один рейс. Он назывался «двадцать пятым». Остальные 4 или 5 рейсов выполняли Ту-114. В 1978 хабаровчане получили Ил-62 М, то есть модернизированный. Короткое время также из Хабаровска в столицу летал Ил-86, но ему приходилось делать промежуточную посадку в Новосибирске или Красноярске . Хочу сказать, что для пассажиров Ил-62 М был очень удобен. У него был большой гардероб, куда можно было сложить габаритные вещи и повесить одежду. Кухня в Ил-62 М была двухэтажной. Самолёт этот был рассчитан на очень длительные полёты. Лично я однажды на Ил-62 М без посадки пролетел 11 часов по маршруту Хабаровск — Тель-Авив. Был такой рейс в середине 90-х годов, — вспомнил председатель Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов.

Последние самолёты КБ Илюшина из Хабаровска прекратили полёты в 2000-х годах. Сперва на московском направлении их заменили отечественные Ту-214. Сейчас на этом направлении летают исключительно импортные лайнеры. Государственная программа развития отечественной дальнемагистральной авиации направлена на уход зависимости российских авиакомпаний от иностранных производителей.