Датская компания представила велосипед без цепи

Инженеры из компании CeramicSpeed представили велосипед, работающий при помощи вала регулируемой длины, а не на традиционной цепи. Необычный велосипед назван Driven и создан датской компанией-производителем одшипников, шкивов и тормозов CeramicSpeed совместно со специалистами инженерного факультета университета Колорадо. Он уже получил награду The Eurobike Award.

Система включает в себя 21 подшипник и механизм переключения передач. Всего у велосипеда имеется 13 передач, каждая из которых предназначена не только для набора разной скорости, но и для разных задач вроде преодоления песчаной местности или поездок по горам.

«Валовая передача создает на 49% меньше трения и в целом показывает себя гораздо более энергоэффективной, чем цепная», — рассказали разработчики.

Также в CeramicSpeed добавили, что конструкция будет дорабатываться, поэтому дата старта продаж пока не известна.

Конструкция использует вал регулируемой длины