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Датская компания представила велосипед без цепи
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Датская компания представила велосипед без цепи 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Инженеры из компании CeramicSpeed представили велосипед, работающий при помощи вала регулируемой длины, а не на традиционной цепи. Необычный велосипед назван Driven и создан датской компанией-производителем одшипников, шкивов и тормозов CeramicSpeed совместно со специалистами инженерного факультета университета Колорадо. Он уже получил награду The Eurobike Award.
Система включает в себя 21 подшипник и механизм переключения передач. Всего у велосипеда имеется 13 передач, каждая из которых предназначена не только для набора разной скорости, но и для разных задач вроде преодоления песчаной местности или поездок по горам.
«Валовая передача создает на 49% меньше трения и в целом показывает себя гораздо более энергоэффективной, чем цепная», — рассказали разработчики.
Также в CeramicSpeed добавили, что конструкция будет дорабатываться, поэтому дата старта продаж пока не известна.
Конструкция использует вал регулируемой длины
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