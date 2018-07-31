Из Казани запустят авиарейсы в Лондон, Париж и Пекин 

Жители Казани в ближайшее время смогут без пересадок летать в крупнейшие города Европы и Азии. Так, по словам директора по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероники Акташевой, жители столицы Татарстана смогут летать Париж, Тель-Авив, Милан, Лондон, Мюнхен, Берлин, Пекин и Тегеран. Впрочем, это еще не окончательный список. Планируется расширение числа полетов и на внутрироссийских воздушных линиях. Так, запланировано открытие рейсов в Астрахань, Иркутск, Красноярск, Челябинск, Грозный, Мурманск и другие города.