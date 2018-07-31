Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 

Сейчас трамвай № 13 разворачивается на кольце в Постниковом овраге
В мэрии областной столицы рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца у торгового центра «Апельсин». Об этом студенты Самарского университета попросили городские власти на молодежном форуме «iВолга»
— Это значительно облегчило бы жизнь студентам и преподавателям, — считают молодые люди.
— Если продление маршрута не вызовет никаких технический трудностей, то мы это сделаем, — ответила студентам мэр Самары Елена Лапушкина.
Сейчас трамвай № 13 курсирует между Костромским переулком и Постниковым оврагом. Маршрут обслуживают вагоны Кировского и городского трамвайных депо.
Маршрут пользуется огромным спросом у горожан, так как связывает Безымянку и центр города. И для многих самарцев это едва ли единственный способ добраться вовремя, без пробок, на работу и учебу.