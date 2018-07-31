Как сильно кусает пиранья

Пираньи постоянно держаться в больших стаях. Если рядом одна, значит совсем скоро свои острые зубы покажут целые сотни, а укус каждой такой рыбы может быть очень силен. И вот вопрос — насколько силен?

Пираньи — настоящий в своей пищевой цепочке настоящий рой, сметающий все на своем пути. Их челюсти созданы так, чтобы отрывать от добычи целые куски. Мускулистые тела этих маленьких, но очень агрессивных рыб, способны делать молниеносные рывки под водой.

И сила сжатия челюстей пираньи просто невероятна. Она самая высокая в мире относительно размеров тела. Обыкновенная пиранья прокусит палец в долю секунды, даже не обратив внимания на кость.

В истории не зафиксировано ни одного фатального случая нападения пираний на человека. Правда здесь есть одно но — пираньи никогда не осталяют следов, работая подчистую. Эксперименты ученых показали, что туша животного поглощается средней по размеру стаей из 400 особей всего за 5 минут. Так что лучше держаться от водоемов с пираньями подальше, просто на всякий случай.