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Панков: При обсуждении тарифов должны быть учтены интересы людей
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Панков: При обсуждении тарифов должны быть учтены интересы людей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Депутат Государственной Думы Николай Панков (фракция «Единая Россия») высказал свое мнение о приоритетах для сформированной в Саратовской областной Думе рабочей группы по решению вопросов, связанных с вывозом ТКО, по мнению депутата, в первую очередь должны быть учтены интересы людей.
«Поднимая вопрос о «мусорной проблеме» в области, говорил о двух ее сторонах. Не допустить накопления мусора во дворах во время «пересменки» компаний. И второе — чтобы был обоснованный тариф на вывоз мусора и не страдали люди. Вижу, благодаря позиции губернатора, в областной Думе идет работа по решению этого вопроса. Думаю, будет много дискуссий, разных аргументов от всех участников процесса. Но главное, должны быть учтены интересы людей. Чтобы расценки не поднимать без четкого обоснования, почему именно такая сумма и на что она будет направлена, поможет ли это повысить качество услуги. Правильно, что депутаты делают эту важнейшую работу во время парламентских каникул. Интересы людей — это главное. Всегда готов к совместной работе по всем вопросам, важным людям. Жду предложений и от жителей по решению проблемы», — отметил Николай Панков.
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