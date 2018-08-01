Панков поддержал решение губернатора по расчетам за вывоз ТКО 

Депутат Государственной Думы Николай Панков поддержал решение губернатора области Валерия Радаева сохранить систему расчета стоимости вывоза ТКО, исходя из общей площади жилого помещения.
«Считаю, что важный шаг, сделанный губернатором, говорит о понимании проблем людей. При озвученных тарифах оплата с человека увеличит расходы на вывоз мусора, и прежде всего ударит по семьям. Чем больше семья, тем тяжелее будет коммунальная нагрузка. В то время как благополучие людей, поддержка семей — приоритет для государства, и все решения, которые могут их коснуться, должны быть взвешенными и экономически обоснованными, приниматься после всестороннего обсуждения с жителями, специалистами, представителями общественности. Важно выслушать все предложения, как обеспечить качество услуги, не сделав тариф непосильным. А до этого было бы правильно сохранить действующую схему, не возлагая на людей дополнительную финансовую нагрузку», — отметил Николай Панков.