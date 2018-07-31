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Движение по улице Сикейроса закрыли до 3 августа
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Движение по улице Сикейроса закрыли до 3 августа 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Улицу Сикейроса в Выборгском районе Петербурга перекроют на 3 дня, до 3 августа, в связи с работами по реконструкции теплосети, сообщает «Мойка, 78».
На участке от улицы Есенина до проспекта Художников будет запрещено движение транспорта с 10 вечера 30 июля до 5 утра 3 августа.
В связи с работами будут изменены трассы маршрутов автобусов №80, №123, К-123, К-173, К-200, К-208.
Автобусы №80 и №123 также будут направлены по новым маршрутам.
В объезд направят коммерческие маршруты К-123, К-173, К-200, К-208.
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