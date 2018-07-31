Холмогорские буренки отправляются на Ямал. Корм и еду для поездки заготовили

Перед началом путешествия коровы прошли все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия, в том числе и 30-дневный карантин, — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. Для их транспортировки созданы все условия, есть запас корма и воды, сопровождают животных специалисты поставщика.

Крупный рогатый скот для нужд сельскохозяйственных предприятий автономного округа приобретают в рамках программы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства ЯНАО». Для предприятия Салехардагро прибудут 17 коров холмогорской породы, из них 10 нетелей и два быка, для совхоза «Байдарацкий» — пять нетелей. Выбор породы зависел от предпочтений хозяйств, для которых приобретается поголовье. И в Салехардагро, и в Байдарацком практикуют разведение коров холмогорской породы, получая неплохие показатели по молоку в условиях Крайнего Севера.