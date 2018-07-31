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Холмогорские буренки отправляются на Ямал. Корм и еду для поездки заготовили
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Холмогорские буренки отправляются на Ямал. Корм и еду для поездки заготовили 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ямало-Ненецкий автономный округ отправляют ещё одну партию коров холмогорской породы. Сейчас животных с племенного репродуктора в Вологодской области отгрузили на специализированный транспорт, который прибудет в Приобье Ханты-Мансийского автономного округа ориентировочно 2 августа. Затем их доставят по Оби до села Аксарка Приуральского района.
Перед началом путешествия коровы прошли все необходимые ветеринарно-профилактические мероприятия, в том числе и 30-дневный карантин, — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. Для их транспортировки созданы все условия, есть запас корма и воды, сопровождают животных специалисты поставщика.
Крупный рогатый скот для нужд сельскохозяйственных предприятий автономного округа приобретают в рамках программы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства ЯНАО». Для предприятия Салехардагро прибудут 17 коров холмогорской породы, из них 10 нетелей и два быка, для совхоза «Байдарацкий» — пять нетелей. Выбор породы зависел от предпочтений хозяйств, для которых приобретается поголовье. И в Салехардагро, и в Байдарацком практикуют разведение коров холмогорской породы, получая неплохие показатели по молоку в условиях Крайнего Севера.
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