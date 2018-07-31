Светлана Трунова возглавила пресс-службу мэрии Воронежа 

На эту должность она вернулась после пятилетнего перерыва. Управление информации мэрии Воронежа возглавила Светлана Трунова. Сведения об этом разместили на сайте администрации города во вторник, 31 июля. Светлана Трунова вернулась в мэрию спустя пять лет после работы на аналогичной должности. Информация о том, что Светлана Трунова возглавит пресс-службу мэрии, появилась в начале лета. Её предшественница Ольга Извекова 16 июля ушла в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию — она перейдёт на работу в управление государственной службы и кадров Справка Светлана Трунова родилась 19 марта 1974 года в Красногорском районе Московской области. В 1996 году окончила Воронежский политехнический институт по специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы». Позже обучалась Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии. В Белгородском университете потребительской кооперации училась в аспирантуре и получила диплом кандидата экономических наук. Преподавала в нескольких вузах. С 1998 года трудовая деятельность неразрывно связана со сферой массовых коммуникаций. Светлана Трунова является основателем известного рекламного агентства «Медиа Базар». С 2008 по 2013 годы работала в мэрии Воронежа, а после ухода продолжила деятельность в «Медиа Базаре», преподаёт в Воронежском государственном университете инженерных технологий. В январе 2016 году Светлане Труновой присвоено учёное звание доцента. Елена Гончарова