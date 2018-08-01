Мэрия Воронежа показала, какие машины эвакуируют на стоянку как автохлам

Владельцам придётся заплатить за вывоз и хранение автомобилей. Мэрия Воронежа опубликовала перечень брошенных машин, которые эвакуируют на стоянки как автохлам. Однако даже если владельцам их авто не нужны, то всё равно придётся заплатить их за вывоз и хранение. Собственникам брошенных машин дали срок до 14 августа — после этой даты принудительно эвакуируют машины: Припаркованный у дома №166 по улице Щорса серый «Москвич» с госномером В775ОО 36;

Припаркованную у дома №65 по улице Ильича серебристую «Волгу» (ГАЗ-3110) с госномером А484ХР 150;

Припаркованный у дома №112 на улице Хользунова серый «ВАЗ-2115», госномер не указан;

Припаркованный у дома №112 на улице Хользунова красный «ЗАЗ-1102 » с госномером О264ОН 36;

Припаркованный у дома №42 чёрный «ВАЗ-21099» с госномером С853СА 36.