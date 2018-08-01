Мэрия Воронежа показала, какие машины эвакуируют на стоянку как автохлам 

Владельцам придётся заплатить за вывоз и хранение автомобилей. Мэрия Воронежа опубликовала перечень брошенных машин, которые эвакуируют на стоянки как автохлам. Однако даже если владельцам их авто не нужны, то всё равно придётся заплатить их за вывоз и хранение. Собственникам брошенных машин дали срок до 14 августа — после этой даты принудительно эвакуируют машины: Припаркованный у дома №166 по улице Щорса серый «Москвич» с госномером В775ОО 36;
Припаркованную у дома №65 по улице Ильича серебристую «Волгу» (ГАЗ-3110) с госномером А484ХР 150;
Припаркованный у дома №112 на улице Хользунова серый «ВАЗ-2115», госномер не указан;
Припаркованный у дома №112 на улице Хользунова красный «ЗАЗ-1102 » с госномером О264ОН 36;
Припаркованный у дома №42 чёрный «ВАЗ-21099» с госномером С853СА 36.
Стоимость вывоза одного автомобиля составит 886 рублей. Его хранение на стоянке муниципальной компании «Воронежпассажиртранс» обойдется в 23,4 рубля в сутки. Финансироваться работы будут по тому же принципу, что и демонтаж незаконно установленных торговых точек. За вывоз и хранение автохлама платить будет городской бюджет. Если владелец автомобиля решит его вернуть — ему придётся компенсировать затраты муниципалитета по установленному тарифу. Если же хозяин транспортного средства в течение трёх месяцев не обратится с заявлением о возврате машины — её продадут, а средства направят в бюджет для компенсации расходов. С заявлением о возврате транспортного средства нужно обращаться в управление административно-технического контроля (Ленинский пр-т, 93, тел. 228-30-18, 228-37-06, 228-37-89). Правда, это актуально только для автомобилей, отправившихся на стоянку не более трёх месяцев назад. Чтобы вернуть машину, нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности, и возместить расходы городской казны на её транспортировку и хранение. Как добиться, чтобы из вашего двора вывезли автохлам, читайте здесь. Екатерина Трещикова