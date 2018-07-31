РЖД могут вложить 11 млрд рублей в новую железнодорожную ветку до Шереметьево 

ЭЛЕКТРОУГЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) могут вложить 10,9 млрд рублей в строительство железнодорожных путей от главной ветки «Аэроэкспресса» Москва-Шереметьево до северного транспортного комплекса аэропорта. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД — начальник Центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв.
"10,9 млрд рублей", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной стоимости проекта. «Скорее всего, [средства вложит] РЖД. Сегодня рассматривали [проект] у зампреда правительства [Максима] Акимова», — отметил Кацыв.
По его словам, срок реализации проекта может составить полтора года. Для определения перевозчика будет проведен конкурс, уточнил Кацыв.
Ранее газета «Известия» сообщила, что новая железнодорожная ветка может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево (терминалы B, С1 и С2), где в мае открылся новый терминал внутренних линий B.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Аэроэкспресса», строительство новой ветки из Москвы до Шереметьево не подразумевается. Проект предусматривает «развитие существующей инфраструктуры с подводом железнодорожной ветки к северному терминальному комплексу».
Терминал B открылся в мае этого года. Его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год. Терминал C в настоящее время находится на реконструкции.