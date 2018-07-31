РЖД могут вложить 11 млрд рублей в новую железнодорожную ветку до Шереметьево

ЭЛЕКТРОУГЛИ , 31 июля. / ТАСС /. Российские железные дороги (РЖД) могут вложить 10,9 млрд рублей в строительство железнодорожных путей от главной ветки «Аэроэкспресса» Москва-Шереметьево до северного транспортного комплекса аэропорта. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД — начальник Центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв.

"10,9 млрд рублей", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной стоимости проекта. «Скорее всего, [средства вложит] РЖД. Сегодня рассматривали [проект] у зампреда правительства [Максима] Акимова», — отметил Кацыв.

По его словам, срок реализации проекта может составить полтора года. Для определения перевозчика будет проведен конкурс, уточнил Кацыв.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Аэроэкспресса», строительство новой ветки из Москвы до Шереметьево не подразумевается. Проект предусматривает «развитие существующей инфраструктуры с подводом железнодорожной ветки к северному терминальному комплексу».

Терминал B открылся в мае этого года. Его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год. Терминал C в настоящее время находится на реконструкции.