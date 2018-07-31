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Новую ветку «Аэроэкспресса» могут проложить из Москвы к северной зоне «Шереметьева»
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Новую ветку «Аэроэкспресса» могут проложить из Москвы к северной зоне «Шереметьева» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
К терминалам В и строящемуся С в столичном аэропорту «Шереметьево» могут проложить новую ветку «Аэроэкспресса», проект могут реализовать в течение 1-2 лет, пишет во вторник газета «Известия».
«Новая ветка «Аэроэкспресса» может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта «Шереметьево», где в мае открылся новый терминал внутренних линий B. Переговоры об этом сейчас активизировали «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Аэроэкспресс» и «Шереметьево», — говорится в материале.
С мая 2018 года северный и южный терминальные комплексы «Шереметьева» соединила автоматизированная подземная канатная рельсовая дорога. Она состоит из двух независимых путей под аэродромом, по которым на скорости 13 метров в секунду движутся по одному безмоторному составу, состоящему из четырех вагонов. Время в пути и интервал движения составляют всего 4 минуты. Один вагон вмещает 27 пассажиров. Но этой пропускной способности станет недостаточно, после того как в следующем году в северной зоне откроется терминал С, строительство которого сейчас активно ведется.
«Для развития транспортного сообщения с северной зоной «Шереметьева» в настоящее время аэропорт совместно с РЖД и «Аэроэкспрессом» обсуждают проект строительства отдельной независимой железнодорожной ветки из Москвы. Это в полной мере соответствует мастер-плану развития «Шереметьева», в котором предусмотрено, что для комфортной доставки пассажиров в аэропорт должно быть организовано движение аэроэкспрессов с двух вокзалов», — добавляется в материале.
Срок реализации проекта может составить 1-2 года.
Варианты организации нового интермодального сообщения (тип перевозки с использованием нескольких видов транспорта) первоначально рассматривались еще пять лет назад. Уже тогда РЖД и «Шереметьеве» высказывали опасения, что попытки привезти всех авиапассажиров в существующий терминал «Аэроэкспресса» могут привести к транспортному коллапсу и оттолкнуть пассажиров как от железнодорожного транспорта, так и от аэропорта в целом.
Как добавляется в статье, по одному из рассматриваемых еще тогда вариантов аэроэкспрессы могли бы отправляться в «Шереметьево» с Ленинградского вокзала. Для этого должна быть построена новая ветка на участке от Химок до северного сектора аэропорта. Стоимость такого проекта оценивалась на тот момент примерно в 30 миллиардов рублей.
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