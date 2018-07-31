Новую ветку «Аэроэкспресса» могут проложить из Москвы к северной зоне «Шереметьева»

«Новая ветка «Аэроэкспресса» может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта «Шереметьево», где в мае открылся новый терминал внутренних линий B. Переговоры об этом сейчас активизировали « Российские железные дороги » (РЖД), компания «Аэроэкспресс» и «Шереметьево», — говорится в материале.

С мая 2018 года северный и южный терминальные комплексы «Шереметьева» соединила автоматизированная подземная канатная рельсовая дорога. Она состоит из двух независимых путей под аэродромом, по которым на скорости 13 метров в секунду движутся по одному безмоторному составу, состоящему из четырех вагонов. Время в пути и интервал движения составляют всего 4 минуты. Один вагон вмещает 27 пассажиров. Но этой пропускной способности станет недостаточно, после того как в следующем году в северной зоне откроется терминал С, строительство которого сейчас активно ведется.

«Для развития транспортного сообщения с северной зоной «Шереметьева» в настоящее время аэропорт совместно с РЖД и «Аэроэкспрессом» обсуждают проект строительства отдельной независимой железнодорожной ветки из Москвы. Это в полной мере соответствует мастер-плану развития «Шереметьева», в котором предусмотрено, что для комфортной доставки пассажиров в аэропорт должно быть организовано движение аэроэкспрессов с двух вокзалов», — добавляется в материале.

Срок реализации проекта может составить 1-2 года.

Варианты организации нового интермодального сообщения (тип перевозки с использованием нескольких видов транспорта) первоначально рассматривались еще пять лет назад. Уже тогда РЖД и «Шереметьеве» высказывали опасения, что попытки привезти всех авиапассажиров в существующий терминал «Аэроэкспресса» могут привести к транспортному коллапсу и оттолкнуть пассажиров как от железнодорожного транспорта, так и от аэропорта в целом.