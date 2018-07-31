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Алебарды, сабли и мечи: кто до сих пор использует холодное оружие на службе
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Алебарды, сабли и мечи: кто до сих пор использует холодное оружие на службе 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Несмотря на развитие технологий и гонку вооружений, появление боевых роботов, управляемых оператором дистанционно, многие армии мира до сих пор используют такие, казалось бы, архаичные виды холодного оружия, как кортики, алебарды и даже мечи.
Чаще всего устаревшее в современном мире оружие носит декоративный характер, однако в случае необходимости солдаты, вооруженные алебардами, вполне способны дать отпор противнику. [С-BLOCK]
Алебарды
Яркий пример действующей ныне армии, военные которой используют алебарды, — это гвардия Ватикана (государства на территории Рима), охраняющая покой папы Римского.
Форма и вооружение армии Ватикана практически неизменны с начала XVI века, т.е. с тех пор, как папа Римский Юлий II сформировал ее. Гвардейцев традиционно набирают из Швейцарии. Прошедшим строгий отбор и поступившим на службу к понтифику выдают разноцветную форму с красно-желто-синими полосами в стиле эпохи Возрождения, а также вооружают их алебардами. Конечно, в арсенале охраны Ватикана есть и современные ружья и пистолеты, но алебарда — это дань многовековым традициям. Управляются они с ней не хуже, чем с огнестрельным оружием. И лучше поверить этому на слово и не проверять на себе, так как гвардейцы — достаточно суровые воины. [С-BLOCK]
Кортик
Считается, что кортик — атрибут исключительно моряков. Однако это не так. Изначально он действительно использовался как абордажное оружие: он немного длиннее кинжала и его удобно использовать в ограниченном пространстве, на палубе корабля. Однако впоследствии он поступил на службу и в авиацию, в НКВД и даже на железную дорогу. В сегодняшней российской армии он является парадным оружием, которое носят во время праздничных мероприятий. Его же вручают выпускникам высших военно-морских училищ при присвоении первого в их жизни офицерского звания.
Несколько лет назад кортик был исключен из набора предметов парадной формы одежды военных моряков РФ, однако президент России Владимир Путин отметил, что его необходимо вернуть. [С-BLOCK]
Шпага и меч  И в наши дни на вооружении некоторых воинских подразделений находятся мечи и шпаги. Само собой, в современном бою меч будет оружием бесполезным. Сейчас, когда на полях сражений солдаты практически не встречаются в ближнем бою, применение, пусть красивого и грозного, холодного оружия бессмысленно. В современных армиях шпага и меч являются оружием, скорее, церемониальным, нежели боевым. Во многих европейских странах, особенно в тех, где правят монархи, можно увидеть королевских гвардейцев, одетых в особую форму и вооруженных шпагами, мечами, саблями и другим холодным оружием.
Например, Королевская гвардия Испании (Guardia Real) — личная охрана короля Испании, созданная как отдельное воинское формирование в XVI веке, до сих пор использует в качестве церемониального оружия шпаги и алебарды.
Королевские гвардейцы традиционно обеспечивают безопасность короля и его семьи, присутствуют на официальных мероприятиях и государственных праздниках. Шпагами, как правило, вооружается королевская кавалерия. Алебардами же снаряжается Корпус алебардистов, образованный еще в 1504 году.
Мечами вооружается другая Королевская гвардия — Британская. Подразделения элитной гвардии, сопровождающей семью Её Величества на церемониальных мероприятиях, по сей день выглядят не менее торжественно и шикарно, чем несколько веков назад. В арсенале Королевской конной гвардии до сих пор присутствует меч. Но в бой с ним гвардейцы, конечно, не пойдут. [С-BLOCK]
Шашка и сабля
В настоящее время шашка казаку подруга уже не в степи, а, скорее, на параде. Ходить с холодным оружием не позволяет закон, поэтому и казачья шашка превратилась из оружия боевого в церемониальное. Согласно Федеральному закону «Об оружии», не проходящим воинскую службу членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, дозволяется носить холодное клинковое оружие только на парадах. К тому же щеголять с шашкой на боку казакам можно лишь при наличии соответствующего разрешения.
Нынешние казаки на действительной воинской службе предпочитают все-таки оружие современное, а во всей красе — в папахе, с нагайкой и шашкой — предстают в основном на официальных мероприятиях.
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