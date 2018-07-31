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СУЭНКО представит тюменцам новый онлайн-сервис по техприсоединению
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СУЭНКО представит тюменцам новый онлайн-сервис по техприсоединению 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
К 3-летию Центра обслуживания клиентов СУЭНКО компания представит тюменцам новый сервис. Заявители смогут подавать заявки на подключение до 670 кВт включительно через личный кабинет на сайте suenco.ru  В Тюмени доля онлайн-заявок на технологическое присоединение от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт составляет 98%. Такую популярность сервиса удалось достичь за счет постоянной работы с заявителями при проведении консультаций в Центре обслуживания клиентов и по телефону call-центра, а также благодаря развитию сервисов личного кабинета.
Сегодня через электронную услугу заявитель может подать заявку и заключить договор, не выходя из дома или офиса, вести онлайн-диалог в процессе подключения к сетям, получать консультации сотрудника и подписывать документы электронно-цифровой подписью.
В обязанности энергетиков по стандартам обслуживания сетевых организаций входит прием заявок на техприсоединение через Личный кабинет до 150 кВт, но СУЭНКО расширила такую возможность до 670 кВт включительно.
«Новая услуга поможет сократить время на подачу заявки, заключение договора техприсоединения и упростит взаимодействие сетевой компанией с более широким кругом заявителей, — отмечает директор СУЭНКО Данил Анучин. — Прием онлайн-заявок до 670 кВт — это оперативное реагирование на инициативы наших заявителей, которое является основой клиентоориентированной политики».
31 июля и 1 августа в Центре обслуживания клиентов СУЭНКО по адресу: г. Тюмень, ул. Северная, 32а (около ТЦ Гудвин) будут проходить Дни открытых дверей. Сотрудники расскажут о нюансах, порядке подачи заявления и работе в личном кабинете.
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