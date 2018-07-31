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Энергетическому предприятию «Москоллектор» исполняется 30 лет
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Энергетическому предприятию «Москоллектор» исполняется 30 лет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Крупнейшему предприятию подземной энергетической инфраструктуры Москвы «Москоллектор» исполняется 30 лет, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник.
"В этом году у подземной энергетической инфраструктуры города юбилей. Благодаря созданию ГУП «Москоллектор», совокупный километраж коллекторных тоннелей в столице за последние 30 лет увеличился более чем в 3 раза — до 780 километров. На сегодняшний день это самое большое коллекторное хозяйство в мире", — говорится в сообщении.
Кроме того, протяженность проложенных в коллекторах трубопроводов теплосети за этот период возросла в шесть раз, водопровода — в пять раз, силовых кабелей и кабелей связи — почти в четыре раза.
"Сегодня подведомственное предприятие коллекторного хозяйства развивается вместе с городом. С 2012 года возрождена инвестиционная программа по строительству кабельных коллекторов, отработаны методики комплексной реконструкции действующих подземных объектов с оснащением их самыми современными слаботочными системами: охранно-пожарной сигнализацией, аппаратурой контроля газовоздушной среды, диспетчерского управления. Капитальный ремонт ведется с применением передовых методик и самых современных материалов", — приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП «Москоллектор» Якова Ротмистрова.
Отмечается, что ГУП «Москоллектор» — постоянный участник городской программы по комплексному благоустройству столицы. Наземные сооружения — вентиляционные шахты — реконструируют с учетом нового архитектурного облика улиц и площадей, гармонично вписывая в современный городской ландшафт.
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