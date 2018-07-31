Оренбургские энергетики запустили в Ириклу более пятисот мальков сазана

Мероприятие по зарыблению водоема является важнейшим в экологической программе Оренбургского филиала «Т Плюс» и реализуется на базе Ириклинского водохранилища уже третий год.

На минувшей неделе энергетики выпустили 40 килограммов малька сазана. Вес каждой особи составил не менее 70 граммов. Таким образом компания вносит свой вклад в поддержание рыбохозяйственного потенциала области.

«Ириклинское водохранилище является максимально благоприятной средой для жизни рыбы в нашем регионе, — отметила начальник отдела экологии Оренбургского филиала «Т Плюс» Любовь Годяева. — Поэтому молодь сазана выпускают именно в этот водоем. Выращивание малька для филиала осуществляет ООО «Ирикла-рыба». Рыбоводная продукция перед выпуском проходит необходимый ветеринарный контроль».

За три года теплоэнергетики выпустили более полутора тысяч мальков сазана. Это ощутимый вклад в запасы водных биоресурсов.