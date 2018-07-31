Ещё
Оренбургские энергетики запустили в Ириклу более пятисот мальков сазана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбургские энергетики запустили в Ириклу более пятисот мальков сазана 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Мероприятие по зарыблению водоема является важнейшим в экологической программе Оренбургского филиала «Т Плюс» и реализуется на базе Ириклинского водохранилища уже третий год.
На минувшей неделе энергетики выпустили 40 килограммов малька сазана. Вес каждой особи составил не менее 70 граммов. Таким образом компания вносит свой вклад в поддержание рыбохозяйственного потенциала области.
«Ириклинское водохранилище является максимально благоприятной средой для жизни рыбы в нашем регионе, — отметила начальник отдела экологии Оренбургского филиала «Т Плюс» Любовь Годяева. — Поэтому молодь сазана выпускают именно в этот водоем. Выращивание малька для филиала осуществляет ООО «Ирикла-рыба». Рыбоводная продукция перед выпуском проходит необходимый ветеринарный контроль».
За три года теплоэнергетики выпустили более полутора тысяч мальков сазана. Это ощутимый вклад в запасы водных биоресурсов.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбуржье заложено строительство нового комплекса по переработке нефти Новый свет: энергетики меняют уличное освещение в Оренбуржье В Оренбурге убирают старые остановки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение199
Умерла актриса Наталья Кузнецова17
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»209
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями289
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение