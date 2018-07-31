Рестарт: дело о сносе хабаровского «Счастья» рассмотрят по-новой

Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа сегодня, 31 июля 2018 года, отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда полностью и вернул дело о сносе торгового центра «Счастье» в Хабаровске на новое рассмотрение. Напомним, краевой арбитраж постановил «Счастье» снести, а 6-й апелляционный суд постановил — не сносить. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в ведомстве, сторонам процесса снова придётся доказывать законность или незаконность возведения здания в запретной зоне у СИЗО-1 в Арбитражном суде Хабаровского края.

— Получим дело, будем рассматривать снова, какие аргументы в свою защиту приведут стороны, — говорит консультант секретариата председателя Арбитражного суда Хабаровского края Ирина Снегирь.

Напомним, конфликт вокруг торгового центра только в судах рассматривается уже около 3 лет. Истцы ( УФСИН России по Хабаровскому краю и Следственный изолятор №1) требуют признать объект самовольной застройкой и в итоге снести. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее назвал ситуацию с торговым центром «Счастье» очень непростой.

— Я разбирался с этим вопросом, — сказал Юрий Трутнев. — На сегодняшний день количество, мягко говоря, ошибок, с обеих сторон таково, что решение должен принимать только суд. Там длинный шлейф, боюсь, что судом дело не ограничится, там есть чем заняться правоохранителям.

Как ранее рассказывал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник юридической службы фирмы-застройщика ОАО «Управление инвестиционных программ Хабаровска» Алексей Рой, после снятия со стройки судом апелляционной инстанции ограничительных мер, планировалось ввести торговый центр в эксплуатацию к сентябрю-октябрю 2018 года.