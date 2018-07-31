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DJ Smash упал с самолета
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DJ Smash упал с самолета 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный диджей Smash решил присоединиться к Инстаграм-челенджу «Падающие звезды».
Артист сделал постановочное фото, ради которого лег на землю около трапа самолета. Поскольку подобные испытания подразумевают «вызов» других участников, Smash передал эстафету звездным коллегам — Виктории Лопыревой, Тимати, Егору Криду, блогеру Амирану Сарданову и многим другим. Часть звезд уже опубликовала снимки, на которых был запечатлен момент их падения, остальные участники не спешат выполнять условия испытания.
Поклонники, оценивая фото, поделились на несколько групп. Некоторые заметили, что такая идея снимка уже была замечена у других звезд. Другие подписчики восхитились креативностью диджея и попросили его почаще баловать публику забавными карточками. Наконец, ряд подписчиков упрекнул музыканта в «неестественности» позы и заметил, что кадр вышел слишком постановочным, в то время как задача снимка — убедить зрителей в «естественности» падения.
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