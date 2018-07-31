Ещё
Аналитики: делать снимки на фронтальную камеру полезно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики: делать снимки на фронтальную камеру полезно 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Когда человек фотографируется и ищет выгодные для себя ракурсы, его самооценка поднимается, утверждают аналитики фитнес-портала FitRated.
Они опросили 1000 американцев, опрошенные разделились на три группы: одни не пользовались соцсетями вообще и не делали селфи, другие проводили в соцсетях от одного до двух часов в день и делали один-два снимка в месяц, третьи проводили свыше трех часов в день в соцсетях и делали более трех селфи в месяц.
«Чем больше времени люди проводили в соцсетях, тем больше значения придавали внешности и чаще сравнивали себя с окружающими. При этом те, кто делал более трех селфи в месяц, оказались самыми уверенными в себе. Всё дело в том, для чего вы фотографируетесь», — рассказали в FitRated.
Также по данной теме высказался врач из больницы Ленокс-Хилл в США Роберт Глэттер: «Вам следует спросить себя, почему вы делаете селфи — чтобы поднять себе настроение, посоревноваться с друзьями и подписчиками, или просто забавы ради, чтобы запомнить счастливые моменты».
Американский фитнес-портал пишет, что селфи поднимает самооценку
Overtime.life: последние новости
Команда Сергея Карякина стала первой в своей квалификации на «Шелковом пути» Екатеринбуржцы увидят самое продолжительное лунное затмение века Датская компания представила велосипед без цепи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение199
Умерла актриса Наталья Кузнецова17
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»209
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями289
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение