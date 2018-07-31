Аналитики: делать снимки на фронтальную камеру полезно

Когда человек фотографируется и ищет выгодные для себя ракурсы, его самооценка поднимается, утверждают аналитики фитнес-портала FitRated.

Они опросили 1000 американцев, опрошенные разделились на три группы: одни не пользовались соцсетями вообще и не делали селфи, другие проводили в соцсетях от одного до двух часов в день и делали один-два снимка в месяц, третьи проводили свыше трех часов в день в соцсетях и делали более трех селфи в месяц.

«Чем больше времени люди проводили в соцсетях, тем больше значения придавали внешности и чаще сравнивали себя с окружающими. При этом те, кто делал более трех селфи в месяц, оказались самыми уверенными в себе. Всё дело в том, для чего вы фотографируетесь», — рассказали в FitRated.

Также по данной теме высказался врач из больницы Ленокс-Хилл в США Роберт Глэттер: «Вам следует спросить себя, почему вы делаете селфи — чтобы поднять себе настроение, посоревноваться с друзьями и подписчиками, или просто забавы ради, чтобы запомнить счастливые моменты».

Американский фитнес-портал пишет, что селфи поднимает самооценку