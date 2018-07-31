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В Белоруссии по итогам I полугодия увеличилось производство полиэтилена
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В Белоруссии по итогам I полугодия увеличилось производство полиэтилена 

ИнформУпак 1 час назад
В опубликованном отчете отмечается, что в июне текущего года компания Полимир (ведущий белорусский производитель ПВД) выпустила полиэтилена на 2,2 тыс. тонн больше, чем в мае. По сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года объем производства ПВД в январе-июне текущего года вырос более чем на 2,5 тыс. тонн и превысил 31 тыс. тонн.
Ожидается, что до конца года Полимир сможет вывести загрузку оборудования на плановые показатели и существенно увеличить объемы производства. Ранее сообщалось, что вследствие пожара на производстве этилена в 2016 году предприятие было вынуждено почти вдвое сократить загрузку оборудования, выпускающего ПВД. Кроме того, в мае текущего года проводилась двухнедельная остановка производства для проведения капитального ремонта оборудования.
На сегодняшний день Полимир (ОАО «Нафтан») является ведущей белорусской компанией, специализирующейся на производстве ПВД, акриловых волокон, углеводородных фракций и пр. Завод был введен в эксплуатацию в 1968 году. В ходе его строительства и модернизации использовались прогрессивные технологии от ведущих мировых производителей нефтехимического оборудования. Предприятие рассчитано на ежегодное производство 130 тыс. тонн ПВД.
Источник: www.mrcplast.ru
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