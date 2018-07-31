Сотрудничество в Центральной Азии получает мощную поддержку со стороны ООН — европейский эксперт

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Ташкент, 31 июля / Синьхуа / — Сотрудничество между странами Центральной Азии / Казахстан Узбекистан / получает серьезную поддержку со стороны ООН . Об этом говорится в статье известного аналитика Пьер-Эммануэля Томанна, опубликованной на европейском информационно-аналитическом портале eurocontinent.eu, сообщает информагентство Жахон.

Статья посвящена принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе».

Документ направлен на то, чтобы получить от международного сообщества поддержку нового процесса сотрудничества стран Центральной Азии для обеспечения мира и стабильности в регионе и популяризации его общего духовного и культурного наследия, пишет эксперт. По его словам, пункт резолюции, гласящий что современные угрозы требуют более тесного и скоординированного взаимодействия между центральноазиатскими странами, а также их сотрудничества с региональными и международными организациями, указывает на то, что кооперация в Центральной Азии имеет заметное геополитическое измерение.

Европейский политолог считает, что стабильность в Афганистане также имеет первостепенное значение для стран региона. Резолюция поддерживает усилия, предпринимаемые вышеупомянутыми государствами для содействия мирному процессу и социально-экономическому развитию в Афганистане, а участие последнего в региональных политических и экономических процессах подчеркивает важность Кабульского процесса как основного форума и инструмента реализации мирной инициативы по Афганистану, пишет П. -Э. Томанн.

НАТО, ОБСЕ, По мнению эксперта, принятие Генассамблеей ООН резолюции является шагом к укреплению как двусторонних отношений между странами региона, так и их взаимодействия с такими международными организациями, как ЕС ШОС и СНГ при координирующей роли ООН. Он полагает, что таким образом идет движение к достижению стабильности в Евразии при обеспечении лучшего баланса интересов.

П. -Э. Томанн отмечает, что до признания со стороны ООН процесс центральноазиатского сотрудничества вышел на глобальный уровень после конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и общего процветания», которая была организована правительством Узбекистана совместно с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности.

"Эта инициатива обладает потенциалом для того, чтобы стать новой моделью стабильности и мира в Евразии, — пишет эксперт. — Ее цель — сделать центральноазиатские страны более влиятельными и процветающими, и наилучшим образом воспользоваться преимуществами инициативы Нового Шелкового пути". По его мнению, будущие транспортные, экономические и энергетические коридоры открывают для Европы новые горизонты на Востоке. —0—