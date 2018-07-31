Медведчук сделал спорный ход в пользу Тимошенко

Начнём с того, что если Медведчук и тяжеловес украинской политики, то бывший. Его карьера неплохо (хоть и без выдающихся прорывов) развивалась в период правления Кравчука и Кучмы. Он добрался до должности главы Администрации президента . Но в самом начале 2005 года, с приходом Ющенко к власти, Медведчук потерял большую часть своих постов, сумев с 2007 года лишь восстановить членство в Высшем совете юстиции Украины . Тогда же он утратил и контроль над партией СДПУ (о), которая в свою очередь потеряла парламентское, региональные и местные представительства. С 2004 по 2007 год количество членов партии снизилось в 20 раз, а к 2009 году она фактически утратила статус самостоятельной политической силы, став младшим партнёром КПУ и поддержав на президентских выборах 2010 года Петра Симоненко

Заметим, что к этому времени Медведчук разошёлся с партией полностью. К 2010 году лично он поддерживал (хоть и не публично) Юлию Тимошенко . Как минимум об одном «совместном проекте» — совместной работе Медведчука и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) над проектом изменений в Конституцию публично заявлял Кравчук.

Как видим результат работы Медведчука к исходу 2000-х годов оказался неутешительным. Он потерял партию, утратил статус публичного политика первой величины и стал одним из многих, поддерживающих Тимошенко.

Причём крах карьеры стал результатом собственных ошибок Медведчука. Будучи главой Администрации Кучмы, он был одним из непосредственных и важных участников выработки стратегии власти, которая заключалась в том, чтобы под прикрытием майдана обеспечить решение суда о невозможности точно установить результаты голосования во втором туре президентских выборов. Конституция предполагала в таком случае назначение новых выборов, в которых не имели право участвовать кандидаты второго тура (Янукович и Ющенко). Таким образом, Кучма получал возможность убрать двух главных конкурентов, а затем, сославшись на форс-мажорные обстоятельства и на имевшееся решение Конституционного суда, баллотироваться в президенты в третий раз подряд.

В этом плане всё было прекрасно, кроме того, что его составляли украинские политики, не сумевшие сообразить, что они играют не с Ющенко и Януковичем, а с Соединёнными Штатами . В результате они получили неконституционный (но соответствовавший американским интересам) третий тур и президента Ющенко. Практически все участники интриги в пользу Кучмы (кроме традиционно успевшего вовремя предать и переметнуться на другую сторону Литвина) были выброшены из активной политики, а некоторые и из жизни.

Полагать, что Медведчук, проигравший свою партию и свою политическую карьеру, работавший на подхвате у Тимошенко, политик, имевший последние лет десять репутацию неизбираемого, так и не сумевший развернуть в нечто реально влиятельное проект общественного движения «Украинский выбор», сможет «усилить Рабиновича», было бы верхом наивности. Ещё наивнее считать, что Медведчук реально согласится работать вторым (или даже третьим) номером при Рабиновиче, биография которого на Украине известна каждому системному политику. Учитывая уровень амбиций Медведчука, он может лишь контролировать исполнение Рабиновичем неких обязательств, но никак не подчиняться ему и продвигать его.

К тому же надо иметь в виду, что Медведчук с середины 2000-х считал, что Тимошенко — лучший вариант для Украины, не скрывал этих своих взглядов и вряд ли их изменил. Тем более невероятной видится его измена Тимошенко с Рабиновичем.

Зато всё становится на свои места, если предположить, что Виктор Владимирович в данной комбинации защищает интересы Тимошенко. События кампании по выборам президента Украины (если она состоится) грозят разочаровать Юлию Владимировну. Она несомненно выходит во второй тур, но, к сожалению для неё не с Порошенко. Пётр Алексеевич устойчиво занимает 5-7 строчку с рейтингом приближающимся к статистической погрешности.

Кроме того, самого Порошенко ненавидит народ, ненавидят олигархи, ненавидят нацисты, ненавидят антифашисты, ненавидят чиновники, ненавидят силовики. Ему не на кого опереться, кроме нескольких наёмных льстецов, которые немедленно бросят его в критический момент. И их можно понять, они нанимались к Порошенко деньги зарабатывать, а не умирать за него.

В такой ситуации выборы подтасовать невозможно (их можно только отменить). Если Порошенко попытается отменить выборы, то это будет уже другая история — история гражданской войны в рамках действующего киевского режима. Но мы рассматриваем вариант в котором выборы всё же состоятся, ибо именно на него работает Медведчук.

В этом варианте Тимошенко, легко проходя во второй тур, тут же попадает под действие «синдрома Порошенко». Она не намного более популярна в массах, её так же ненавидят (к тому же ещё и боятся) олигархи, нацисты, чиновники, силовики. Ей не верит никто — у неё репутация отпетой политической мошенницы. Во втором туре олигархату логично поставить на кого угодно, только не на Тимошенко. И этот кто угодно имеет хорошие шансы выиграть.

Сразу уберём проекты Вакарчука (раскручивается Пинчуком в интересах команды Хиллари Клинтон ) и Зеленского (подаётся Коломойским как альтернатива Вакарчуку). У них самих и у их покровителей просто недостаточно ресурса для выигрыша выборов. Да и задача такая не ставится.

Это скорее проекты, рассчитанные на создание в следующем составе Рады персональных олигархических фракций, предназначенных для вхождения в соответствующие коалиции. Дикого радикала Ляшко тоже не пропустят на первые роли. Он слишком легко меняет хозяев — ненадёжен. Да и с точки зрения объединения украинского олигархата его фигура неконсенсусная.

Остаются Гриценко, Бойко, Рабинович.

Гриценко занимает крайние правые позиции. Он очевидно будет пытаться восстановить влияние «партии войны», серьёзно упавшее в результате личных провалов Яценюка и Порошенко. С ним Тимошенко надеется сладить, опираясь на широкие слои избирателей стремящихся к миру.

Но именно этих избирателей окучивают Бойко и Рабинович. С Бойко Тимошенко будет трудно договориться, поскольку он представляет интересы сразу нескольких олигархических кланов Юго-Востока, которые не в восторге от перспективы выигрыша Тимошенко президентских выборов. Зато проект Рабиновича изначально рассматривался экспертами как вероятный спутник какого-то из системных проектов. Совсем недавно на Украине как о чём-то решённом говорили о том, что Рабинович снимет кандидатуру в пользу Бойко.

Не думаю, что его перекупили. Денег у оппонирующих Тимошенко олигархов больше, чем у Юлии Владимировны и скупиться они не привыкли (особенно когда речь идёт об их жизненных интересах). Что-то, конечно, дать надо было, но больше чем команда Бойко Тимошенко дать не могла. Зато Рабиновича не составило бы труда убедить, что Бойко с его Оппозиционным блоком всё равно не пустят во власть нацисты. Он приемлем, пока нейтрализует активность антифашистских избирателей, направляя их в русло избирательных кампаний. Но не в качестве реального претендента на власть.

Хоть по сути Бойко, Лёвочкин и компания управляемы США значительно больше, чем Тимошенко, но их возвращение во власть, причём вместе с Колесниковым, Ахметовым и прочими «бывшими» будет знаменовать провал майдана, как для внутренней украинской аудитории, так и для внешней.

Этого не могут себе позволить ни майданные силы, всё относительное благополучие которых связано с «победой революции достоинства». Ей же мотивируется их право на высокие государственные посты. Нет «победы революции» — нет должностей.

Этого не могут себе позволить и США с ЕС . Давно разочаровавшись сделать из Украины что-то путное, США рассматривают её как предмет для торга с Россией , который целесообразно обменять на уступки Москвы Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Для ЕС же смена формата украинского кризиса несёт угрозу углубления противоречий между германо-французским ядром и восточноевропейской периферией ЕС.

С целью компенсации потерь Рабиновичу могли обещать даже пост спикера Рады (Тимошенко баллотируется в президенты, а на должность премьера Медведчук подходит больше, но также надо принимать, что эта должность может быть оставлена для дальнейшего политического торга).

Рабинович, под присмотром Медведчука играющий в интересах Тимошенко, способен облегчить Юлии Владимировне коммуникацию с пророссийским и антифашистским электоратом. В рамках этого же проекта логично реализовывается кумовство Медведчука и Путина. Виктор Владимирович давно пытается конвертировать эту связь в повышение своего веса в украинской политике. Но всё время мешает одно и то же, он не может подтвердить свои возможности. Российские проекты, реализуемые на Украине Путиным, ни по идеологии, ни по масштабу, ни по целям не совпадают с личными проектами Медведчука. Поэтому личные отношения не приносят политических бонусов.

Однако в данном случае сам факт наличия данной связи может быть конвертирован в политические преимущества. Поскольку речь идёт о работе на поле пророссийского электората, то наличие виртуальной связки Медведчук-Путин, безусловно будет позитивно сказываться на отношении к партии её целевой аудитории.

С учётом того, что премьер Гройсман, который тоже примет участие в предвыборной кампании на чьей-нибудь стороне, уже выступал с критикой Рабиновича с националистических позиций, можно предположить, что он поддержит Бойко. Если же во второй тур, паче чаяния, выйдет Гриценко, то и Гройсман, и Бойко вынуждены будут в рамках борьбы против Тимошенко поддержать и его. Так как Гройсман и Гриценко выступают с правых позиций, а первый ещё и является ставленником Порошенко, это должно оттолкнуть от данных сил пророссийский и антифашистский электорат.

Получается, что если Бойко не выходит во второй тур, ценность его поддержки Гриценко резко снижается за счёт работы связки Медведчук-Рабинович. Если же во втором туре Тимошенко встретится с Бойко, то её технологи, кивая на Гройсмана и Гриценко, которые должны будут поддерживать Бойко, представят Юрия Анатольевича избирателям в качестве кандидата от радикальных националистов, предавших антифашистское дело.

В целом, если схема сработает, это, пожалуй, единственный шанс Тимошенко реально выиграть второй тур выборов. Впрочем, в любом случае, представляется нереальным, что нацисты и политики майдана пустят во власть тройку Тимошенко-Медведчук-Рабинович без вооружённого сопротивления.

Его исход традиционно во многом зависит от позиции, которую займёт Аваков как главный держатель силового ресурса. Сейчас он поддерживает Тимошенко против Порошенко, но будет ли он так же поддерживать её в случае победы на выборах или даже во втором туре? Ведь для него приход к власти Тимошенко реально чреват потерей политических позиций. Тимошенко не может сосуществовать с министром внутренних дел, сделавшим из МВД государство в государстве и никому не подчиняющимся.

На каждом этапе украинской избирательной кампании мы, в конечном итоге, упираемся в силовой вариант как наиболее вероятный формат выяснения отношений. Интересы противостоящих группировок затронуты настолько глубоко и по столь принципиальным вопросам, что использование «последнего довода» представляется неизбежным.

Так что украинским политикам надо думать не о красивых политических комбинациях, а об установлении контроля над главным электоральным ресурсом текущей кампании — силовым (как легальным, так и нелегальным).