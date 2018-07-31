В пермском аэропорту началась реконструкция перрона и рулежной дорожки

По информации министерства транспорта Пермского края, в рамках начатых работ на перроне будет оборудован путь руления, обустроена водосточно-дренажная сеть, установлено светосигнальное оборудование и освещение.

После этого в пермском аэропорту появятся пять телетрапов, благодаря которым жители и гости Прикамья смогут переходить из здания аэровокзала в самолет, не выходя на улицу. Как прокомментировал начало работ губернатор Пермского края Максим Решетников , важно, чтобы телетрапы появились в пермском аэропорту как можно скорее.

— Реконструкция и установка достаточно продолжительны по времени, поэтому я поручил минтрансу максимально ускорить процесс реконструкции, — сказал глава региона.

Напомним, конкурс на проектирование, изготовление, доставку и монтаж телескопических пассажирских телетрапов для международного аэропорта «Пермь» был объявлен в конце июня. 6 июля были подведены итоги, победителем объявлено ООО «Алексо» ( Москва ), сумма контракта 228,96 миллиона рублей. Срок выполнения работ — восемь месяцев с даты заключения договора.

Справка «РГ»