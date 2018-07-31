В пермском аэропорту началась реконструкция перрона и рулежной дорожки 

По информации министерства транспорта Пермского края, в рамках начатых работ на перроне будет оборудован путь руления, обустроена водосточно-дренажная сеть, установлено светосигнальное оборудование и освещение.
После этого в пермском аэропорту появятся пять телетрапов, благодаря которым жители и гости Прикамья смогут переходить из здания аэровокзала в самолет, не выходя на улицу. Как прокомментировал начало работ губернатор Пермского края Максим Решетников, важно, чтобы телетрапы появились в пермском аэропорту как можно скорее.
— Реконструкция и установка достаточно продолжительны по времени, поэтому я поручил минтрансу максимально ускорить процесс реконструкции, — сказал глава региона.
Напомним, конкурс на проектирование, изготовление, доставку и монтаж телескопических пассажирских телетрапов для международного аэропорта «Пермь» был объявлен в конце июня. 6 июля были подведены итоги, победителем объявлено ООО «Алексо» (Москва), сумма контракта 228,96 миллиона рублей. Срок выполнения работ — восемь месяцев с даты заключения договора.
Справка «РГ»
Заказчиком проекта по реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь) является Администрация гражданских аэропортов. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Конкурс на проведение реконструкции рулежных дорожек и устройство перрона выиграло АО «Стройтрансгаз». Стоимость контракта составила 506 миллионов рублей.