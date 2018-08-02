Ремонтно-реставрационные работы проведут в южном служебном корпусе усадьбы «Воронцово»

Ремонтно-реставрационные работы проведут в южном служебном корпусе исторической усадьбы Репниных-Волконских-Мухановых «Воронцово», расположенной в Воронцовском парке на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Усадьба Репниных-Волконских-Мухановых „Воронцово“, XVIII-XIX века»: Южный служебный корпус, 1820-1830-е гг., 1920-1930-е гг.» по адресу: Воронцовский парк, д. 8, Обручевский район, Юго-Западный административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов уточнил, что комитет согласовал проект ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Репниных-Волконских-Мухановых „Воронцово“, XVIII-XIX века», а именно — южного служебного корпуса.

«Сегодня правительство Москвы под руководством мэра города Сергея Собянина активно реставрируются объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, улучшая не только их внешний вид, но и облик Москвы в целом. Так, в скором времени в Воронцовском парке отреставрируют южный служебный корпус исторической усадьбы Репниных-Волконских-Мухановых, где разместится культурно-досуговой центр для молодежи и взрослых» — отметил В. Леонов.

В пресс-службе пояснили, что на первом этаже досугового центра расположатся вестибюль с гардеробом, раздевалки с душевыми, хореографический зал, служебное помещение, аудитория и другие вспомогательные помещения, а на втором этаже — холл, помещение для соцработника, кабинет и кладовая. «В ходе ремонтных работ предусмотрена вычинка кирпичной кладки стен, реставрация и воссоздание каменного и кирпичного декора фасадов, восстановление купольного завершения со скульптурой богини Фауны и деревянной обрешетки кровли, а также реставрация западного крыла с декором, трехчетвертных колонн, балюстрады с парапетными столбиками над галереей. Кроме того, в рамках проекта произведут воссоздание оконных и дверных заполнений со скобяными изделиями по аналогам», — отметили в пресс-службе.

В комитете добавили, что проектные решения включают в себя устройство внутренних перегородок, проемов и эвакуационной наружной металлической лестницы на южном фасаде здания. Также запланированы установка защитного поручня-ограждения на втором этаже вдоль полукруглых окон, размещение ниши на месте бывших ворот, устройство люка с лестницей для выхода на чердак и приспособление дверного проема на южном фасаде под эвакуационный выход. Кроме того, в рамках ремонтных работ предусматривается установка лестниц, пандуса входного крыльца на северном фасаде и козырьков над входами.

«Внутренняя отделка помещений будет выполнена в полном объеме в соответствии с их функциональным назначением», — заключили в пресс-службе.