Урожай фруктов в Армении бьет все рекорды

Грузии, Казахстана и Иран, Кувейт и Армения снова бьет рекорд по экспорту сельхозпродукции. В этом году из страны уже вывезено более 100 тысяч тонн свежих фруктов и овощей. Это в два раза больше прошлогодних показателей. Расширилась и география поставок: кроме Беларуси России , налажен также экспорт в Ирак Катар . Что сейчас готовят к отправке фермеры, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян.

На каждом дереве — сотни килограммов абрикосов. Фермерам в селе Нарек приходится работать по 14 часов в день. Обычно этот сорт собирают в начале сентября, но из-за теплой погоды фрукты поспели на месяц раньше.

«В 2017 урожай был небольшим, но плоды были крупными, в этом году, наоборот урожай в несколько раз больше, но сами абрикосы мелкие», — отметил житель села Гарник Геворгян.

В Араратской долине температура держится на отметке плюс 41, здесь поспела и слива. Массовый сбор еще не начался, но фермеры уже боятся, что не смогут продать весь урожай. Наири Оганисян договорился с консервными заводами: излишки отправит на изготовление сухофруктов.

«Мой сад небольшой, всего 4 тысячи квадратных метров. Здесь у меня растет несколько видов сливы. С одного дерева собираю по 120 килограммов за каждый сбор», — рассказал житель села Наири Оганисян.

Из-за обильного урожая закупочные цены упали: сейчас килограмм абрикосов стоит 50 центов, а слив — 60. Кроме крупных посредников фрукты и овощи, у сельчан покупают и частники, которые имеют точки продаж в других странах.

«В этом году хорошее качество урожая, поэтому мы спокойно перевозим их в Ростов-на-Дону, не думаю о том, что по дороге они могут испортиться. За лето успел отправить 100 тонн абрикосов, а ранних персиков 15 тонн», — отметил грузоперевозчик Андраник Мовсесян.

Такого изобилия не было пять лет. В Министерстве сельского хозяйства уже подсчитали, во сколько раз нынешний урожай превосходит прошлогодний.

«В этом году все сезоны были урожайные. На сегодняшний день всего из страны было вывезено 111,3 тысячи тонн овощей и фруктов, в прошлом 66,3 тонн, т. е. экспорт увеличился на 67,8%. На первом месте по экспорту остаются абрикосы. Они составляют 45% всего экспорта», — заявил начальник управления агропереработки и безопасности питания Министерства сельского хозяйства Армении Геворг Казарян

Сезон сбора урожая в Армении продлится и осенью. После абрикосов придет пора винограда, гранатов, яблок и груш. Окончательные итоги года Минсельхоз обнародует в конце ноября.

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