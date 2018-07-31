Шок из нижегородских архивов. Воспитатель-развратник пионеров из 1929 года

Фото: Нижегородская правда 1929 годШок из нижегородских архивов. Воспитатель-развратник пионеров из 1929 годаНебывалое уголовное дело из советского периода Нижнего Новгорода рассматривалось в Губсуде 20 сентября 1929 года. Об этом писала «Нижегородская правда» почти сто лет тому назад. Советский суд был шокирован вскрывшимися в ходе расследования грязными подробностями этого громкого дела о пионервожатом, растлителе несовершеннолетних девочек-пионерок. При цитировании материалов с сайта «Нижегородская правда» упоминание и ссылка на сайт — обязательны.