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Шок из нижегородских архивов. Воспитатель-развратник пионеров из 1929 года
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Шок из нижегородских архивов. Воспитатель-развратник пионеров из 1929 года 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: Нижегородская правда 1929 годШок из нижегородских архивов. Воспитатель-развратник пионеров из 1929 годаНебывалое уголовное дело из советского периода Нижнего Новгорода рассматривалось в Губсуде 20 сентября 1929 года. Об этом писала «Нижегородская правда» почти сто лет тому назад. Советский суд был шокирован вскрывшимися в ходе расследования грязными подробностями этого громкого дела о пионервожатом, растлителе несовершеннолетних девочек-пионерок. При цитировании материалов с сайта «Нижегородская правда» упоминание и ссылка на сайт — обязательны.
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