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Представлен концепт Safari для iOS, который мы действительно заслуживаем
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Представлен концепт Safari для iOS, который мы действительно заслуживаем 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Представлен концепт Safari для iOS, который мы действительно заслуживаемСреди последних очевидных нововведений браузера Safari можно отметить разве что появление встроенного генератора паролей. Но дизайнер Джулиус Сон уверен — штатный iOS-браузер можно сделать намного лучше. Парень опубликовал концептуальный видеоролик, на котором Safari выглядит таким, каким Apple просто обязана его сделать. Во-первых, полностью переосмысленное окно быстрого перехода по вкладкам с адекватными превью и удобной навигацией.
Предусмотрел разработчик и возможность переключения между профилями. Вернулись домой, тапнули на профиль «Дом» и больше никаких скучных вкладок, связанных с работой. Во-вторых, Джулиус предложил удобный навигатор по истории.
Он напоминает таймлайн с демонстрацией всех активных вкладок в конкретный момент времени. Наконец, в этом концепте есть удобный поиск по тегами.
Он очень облегчает поиск нужной информации, ведь достаточно ввести несколько привычных слов, вроде «Берлин», «сохраненные», «вчера», как Safari покажет все связанные с данным запросом вкладки.
Хочется, чтобы такой концепт все-таки попал в руки Крейгу Федериги. Возможно в Apple и правда решились бы на серьезный апдейт собственного мобильного браузера.
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