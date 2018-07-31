Представлен концепт Safari для iOS, который мы действительно заслуживаем 

Представлен концепт Safari для iOS, который мы действительно заслуживаемСреди последних очевидных нововведений браузера Safari можно отметить разве что появление встроенного генератора паролей. Но дизайнер Джулиус Сон уверен — штатный iOS-браузер можно сделать намного лучше. Парень опубликовал концептуальный видеоролик, на котором Safari выглядит таким, каким Apple просто обязана его сделать. Во-первых, полностью переосмысленное окно быстрого перехода по вкладкам с адекватными превью и удобной навигацией.
Предусмотрел разработчик и возможность переключения между профилями. Вернулись домой, тапнули на профиль «Дом» и больше никаких скучных вкладок, связанных с работой. Во-вторых, Джулиус предложил удобный навигатор по истории.
Он напоминает таймлайн с демонстрацией всех активных вкладок в конкретный момент времени. Наконец, в этом концепте есть удобный поиск по тегами.
Он очень облегчает поиск нужной информации, ведь достаточно ввести несколько привычных слов, вроде «Берлин», «сохраненные», «вчера», как Safari покажет все связанные с данным запросом вкладки.
Хочется, чтобы такой концепт все-таки попал в руки Крейгу Федериги. Возможно в Apple и правда решились бы на серьезный апдейт собственного мобильного браузера.