Немецкий фермер получит €773 тыс. за найденный на его земле древнеримский артефакт 

Немецкий суд обязал земельное правительство выплатить фермеру €773 тыс. за найденную на его земле древнеримскую бронзовую голову лошади. Первоначально государство выплатило фермеру за найденную в 2000 году древность €48 тыс. Однако после того как фермер выяснил, что в настоящее время артефакт, хранящийся в Германском археологическом институте в Берлине, оценивается в €1,6 млн, он подал иск в Лимбургский региональный суд, который постановил, что фермер имеет право на половину стоимости находки. Бронзовая конская голова, украшенная золотыми листьями, датируется 9 годом н. э. и является историческим свидетельством распространения власти Римской империи на территории современной Германии. По мнению археологов, голова коня принадлежала конной статуе императора Августа.
Источник: artnet