Ещё
Немецкий фермер получит €773 тыс. за найденный на его земле древнеримский артефакт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий фермер получит €773 тыс. за найденный на его земле древнеримский артефакт 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Немецкий суд обязал земельное правительство выплатить фермеру €773 тыс. за найденную на его земле древнеримскую бронзовую голову лошади. Первоначально государство выплатило фермеру за найденную в 2000 году древность €48 тыс. Однако после того как фермер выяснил, что в настоящее время артефакт, хранящийся в Германском археологическом институте в Берлине, оценивается в €1,6 млн, он подал иск в Лимбургский региональный суд, который постановил, что фермер имеет право на половину стоимости находки. Бронзовая конская голова, украшенная золотыми листьями, датируется 9 годом н. э. и является историческим свидетельством распространения власти Римской империи на территории современной Германии. По мнению археологов, голова коня принадлежала конной статуе императора Августа.
Источник: artnet
АртГид: последние новости
«Пряничный домик» в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения 28 июля вход в Московский Кремль будет закрыт в связи с празднованием 1030-летия крещения Руси Похищенные в 2017 году картины Рубенса и Ренуара возвращены владельцу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение209
Умерла актриса Наталья Кузнецова19
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»209
Решена судьба «Дома-2»64
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями293
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение