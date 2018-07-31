Жители Антипихи, чьи дома ушли под воду, ждут помощи

Вот уже две недели жители поселка Антипихи в Чите передвигаются в резиновых сапогах. Дома и участки затоплены. На данный момент местные жители ждут комиссию из городской администрации.

Как стало известно виной всему грунтовые воды, которые прорвали дамбу и затопили дома и огороды, правда, за все время на залитые водой участки никто не приехал: «Нас даже в списках нет, что мы в зоне подтопления находимся, вчера толпой собрались, поехали, заново все писали», — цитирует местную жительницу портал «Заб.ру». Известно, что во вторник, 31 июля, в поселке будет работать комиссия, которая оценит ущерб и проработает ситуацию в целом.

Фото: pixabay.com.