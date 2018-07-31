Ещё
Жители Антипихи, чьи дома ушли под воду, ждут помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Антипихи, чьи дома ушли под воду, ждут помощи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вот уже две недели жители поселка Антипихи в Чите передвигаются в резиновых сапогах. Дома и участки затоплены. На данный момент местные жители ждут комиссию из городской администрации.
Как стало известно виной всему грунтовые воды, которые прорвали дамбу и затопили дома и огороды, правда, за все время на залитые водой участки никто не приехал: «Нас даже в списках нет, что мы в зоне подтопления находимся, вчера толпой собрались, поехали, заново все писали», — цитирует местную жительницу портал «Заб.ру». Известно, что во вторник, 31 июля, в поселке будет работать комиссия, которая оценит ущерб и проработает ситуацию в целом.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Байкер Хирург рассказал, как побил Доренко Дмитрий Семенов возглавил самарское управление по борьбе с экономическими преступлениями Колымчанам предоставят бесплатные телеприставки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение199
Умерла актриса Наталья Кузнецова17
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»209
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями289
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение