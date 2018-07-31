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Тюменский избирком отказал в регистрации 10 самовыдвиженцам и одной партии
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Тюменский избирком отказал в регистрации 10 самовыдвиженцам и одной партии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Избирательная комиссия Тюмени отказала в регистрации в качестве кандидатов в депутаты городской думы десяти самовыдвиженцам и отделению коммунистической партии «Коммунисты России». Избирком счел часть поданных подписей недействительными.
По словам председателя избиркома Татьяны Гиблер, некоторые из получивших отказ самовыдвиженцев не согласны с решением и намерены обжаловать его в суде. У двух потенциальных кандидатов — временно неработающего Артема Хасанова и индивидуального предпринимателя Александра Калинина, выдвигавшихся от избирательных округов №8 и №1 соответственно, — недействительными признаны все 113 подписей. У общественника Игоря Рябцева, выдвинувшегося по округу №16, недействительными были признаны 16 из 102 подписей: для регистрации ему не хватило шести подписей, пишет «Коммерсант».
Также избирком Тюмени отказал в регистрации кандидатов от партии «Коммунисты России». Партия предоставила более 2,8 тысяч подписей для выдвижения по единому избирательному округу, однако избирком проверил 20% подписей и признал почти половину из них недействительными. «Если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, избирательному объединению должно быть отказано в регистрации», — говорят в избиркоме.
Фото: ФедералПресс
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