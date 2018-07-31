Федеральные эксперты заметили высказывание Радаева о женской груди

Федеральные эксперты заметили высказывание губернатора Валерия Радаева о том, что в Саратовской области начали следить за здоровьем женской груди. Благодаря своим словам глава региона попал на 32-е место в рейтинге «Губернаторская повестка 23-29 июля» от фонда «Петербургская политика».

Напомним, ранее Валерий Радаев передал главврачам медучреждений области два передвижных медкомплекса, в том числе передвижной маммограф, который достался областному онкодиспансеру для посещения районов области по графику. Главврач центра Александр Водолагин сообщил Радаеву, что данные с маммографа будут передаваться в базу центра онлайн, что особенно впечатлило губернатора.

«Это Европа! Только в Европе есть такие возможности — и у нас, в Саратовской области», — сказал он.