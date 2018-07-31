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Федеральные эксперты заметили высказывание Радаева о женской груди
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Федеральные эксперты заметили высказывание Радаева о женской груди 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Федеральные эксперты заметили высказывание губернатора Валерия Радаева о том, что в Саратовской области начали следить за здоровьем женской груди. Благодаря своим словам глава региона попал на 32-е место в рейтинге «Губернаторская повестка 23-29 июля» от фонда «Петербургская политика».
Кроме него в рейтинге учли высказывания 40 глав регионов России, при этом на первом месте оказался губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о строительстве моста на Сахалин, в том числе за счет части средств от соглашения о разделе продукции по проекту Сахалин-2.
Напомним, ранее Валерий Радаев передал главврачам медучреждений области два передвижных медкомплекса, в том числе передвижной маммограф, который достался областному онкодиспансеру для посещения районов области по графику. Главврач центра Александр Водолагин сообщил Радаеву, что данные с маммографа будут передаваться в базу центра онлайн, что особенно впечатлило губернатора.
«Это Европа! Только в Европе есть такие возможности — и у нас, в Саратовской области», — сказал он.
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