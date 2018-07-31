С 1 по 7 августа в Перми пройдут отключения воды

В начале августа в разных районах Перми пройдут отключения воды.

Как сообщается на сайте компании Новогор, воду отключат в связи с ремонтными работами.

Так 1 августа с 10 до 18 часов из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет в дух домах по адресам:

Ул. Ивана Франко, 52;Ул. Целинная, 38.

2 августа ремонтные работы запланированы на улице Встречная. С 9.00 до 19.30 без воды останутся жителя домов по адресам:

Ул. Верховая 3-я, 2;Ул. Встречная, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 35в, 37/2;Ул. Ипподромная 1-я, 5;Ул. Кордонная 2-я, 10.

4 августа плановые работы пройдут в Закамске. Воду отключат с 9.00 до 19.30 по адресам:

Ул. Докучаева, 10, 12, 14, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 24, 28а, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 40а, 40б, 40в, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50/1, 50а, 50е, 52, 6, 60, 8;Ул. Костычева, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 42б, 44, 44а;Ул. Красноборская 1-я, 6, 6а, 6б, 8а, 9а;Ул. Сеченова, 1, 14, 3, 3а, 4, 4а, 6, 7, 8, 9;Ул. Сочинская, 2, 4, 4а, 6, 8;Ул. Транспортная, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 27, 27а, 29, 30, 34, 7, 9.

С 9.00 4 августа до 9.00 5 августа из-за аварийных работ без воды останутся жители домов по адресам:

Ул. Балхашская, 1;Ул. Горловская, 3;Ул. Запорожская, 1, 11, 1а, 3, 3а, 5;Ул. Ижевская, 25, 27, 29;Ул. Лисичанская, 44;Ул. Лихвинская, 2;Ул. Лякишева, 13;Ул. Пушкарская, 138;Ул. Самаркандская, 1, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 1а, 28, 32;Ул. Старцева, 155, 2;Ул. Таманская, 44;Ул. Холмогорская, 2, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е, 2з, 3, 4/1, 4/3, 42, 4а, 4б, 4в, 4г, 6;Ул. Чукотская, 3.

С 9.00 7 августа до 9.00 8 августа отключения воды запланированы по адресам:

Ул. Докучаева, 28, 28/1, 30, 34;Ул. Костычева, 41.