В пяти районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля

В Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля.

Как сообщает пресс-служба «Концессий теплоснабжения», в Тракторозаводском районе воду отключат с 31 июля по 13 августа на улицах Богомольцева, Гороховцев, Грамши, Кропоткина, Менжинского, Отрады, Павлова, Флотилии, Кастерина, Мясникова.

Дзержинском районе с 31 июля по 1 августа без воды останутся БСМП № 25, онкодиспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, госпиталь ветеранов войн, поликлиника № 28. А с 1 по 3 августа — улицы Рионская, Хорошева, проспект Жукова.

В Центральном районе воду отключат с 31 июля по 13 августа на улицах Двинской, Днестровской, Невской, Новороссийской, Пархоменко, Рокоссовского, Селегинской, Ткачева, Нурадилова, Хиросимы.

В Ворошиловском районе с 31 июля по 13 августа без воды останутся улицы Ардатовская, Елисеева, Новоузенская, Кузнецкая, Череповецкая.

С 31 июля по 13 августа в Кировском районе без воды останутся жители улиц 64-Армии, Люксембург , Кедровой, Козака, Минина, Шумилова, Черемшанской.

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