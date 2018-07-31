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В пяти районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля
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В пяти районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Кировском районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля.
Как сообщает пресс-служба «Концессий теплоснабжения», в Тракторозаводском районе воду отключат с 31 июля по 13 августа на улицах Богомольцева, Гороховцев, Грамши, Кропоткина, Менжинского, Отрады, Павлова, Флотилии, Кастерина, Мясникова.
В Дзержинском районе с 31 июля по 1 августа без воды останутся БСМП № 25, онкодиспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, госпиталь ветеранов войн, поликлиника № 28. А с 1 по 3 августа — улицы Рионская, Хорошева, проспект Жукова.
В Центральном районе воду отключат с 31 июля по 13 августа на улицах Двинской, Днестровской, Невской, Новороссийской, Пархоменко, Рокоссовского, Селегинской, Ткачева, Нурадилова, Хиросимы.
В Ворошиловском районе с 31 июля по 13 августа без воды останутся улицы Ардатовская, Елисеева, Новоузенская, Кузнецкая, Череповецкая.
С 31 июля по 13 августа в Кировском районе без воды останутся жители улиц 64-Армии, Люксембург, Кедровой, Козака, Минина, Шумилова, Черемшанской.
Подробнее адреса с номерами домов смотрите здесь.
АиФ Волгоград: последние новости
Дорогу «Новый Рогачик – Волгоград» отремонтируют к 1 августа Работы по программе улучшения горячего водоснабжения начали в 43 домах Волгоград занял 15 место в рейтинге самых матерящихся городов России
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