Почему больше всего Посланий в Новом Завете принадлежит апостолу Павлу

В канон Нового Завета входит 27 книг, 14 из которых принадлежат перу апостола Павла. Возникает естественный вопрос, почему же труды «апостола народов» занимают в новозаветной письменности столь почетнейшее место?

Миссионерская деятельность апостола Павла

Апостол Павел был родом из малоазийского города Тарса Киликийского (Деян. 21:39). Еврейское имя апостола было Савл или Саул, другое же имя — Павел (paulus — малый), возможно, было дано ему при рождении как римскому гражданину. Как иудей Савл получил образование в местной синагоге и в раввинистической школе в Иерусалиме у самого Гамалиила (Деян. 22:3), но также был хорошо знаком с греческой культурой. Изначально Савл с особой религиозной нетерпимостью преследовал христиан. На пути в Дамаск , куда Савл отправился разыскивать христиан, ему явился Христос, и эта встреча кардинально поменяла его мировоззрение. Приняв крещение около 34 г., Павел стал ревностным проповедником гонимого им прежде учения. По велению Духа Святого Павел был направлен на дело проповеди к народам мира (Деян. 13:2). За свою жизнь (в период с 44 г. по 67 г.) апостол совершил четыре миссионерских путешествия в города Малой Азии и Европы, обращая язычников в христиан и устраивая первохристианские церкви. Апостол был сторонником освобождения вступающих в Церковь из-за необходимости придерживаться ветхозаветных обрядов (Деян. 15:22). Павел открыл свободный вход в Церковь всем, уверовавшим во Христа, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Миссионерский путь апостола был достаточно не прост. Павел часто был гоним иудеями, обвинялся в осквернении храма и несколько раз был заключен в тюрьму, а в 67 г. во время гонения на христиан при Нероне был казнен.

Послания апостола Павла и их место в каноне Нового Завета

Границы канона Нового Завета оставались до некоторой степени неопределенными несколько столетий, а на его формирование влияли разные силы и мнения. В восточных и западных Церквах долгое время насчитывалось разное количество книг, а убежденность в каноничности основывалась на литературных, литургических, богословских критериях, связанных с авторством, содержанием и употреблением конкретной книги. В основном выделяют три главные предпосылки, позволяющие причислить текст к разряду канонических: 1) его соответствие основным христианским традициям, которые считались в Церкви нормой; 2) апостольское происхождение книги, реальное или предполагаемое; 3) признание и широкое употребление книги в Церкви. В конце II века начали складываться списки книг, воспринимаемые как христианское Св. Писание. Среди более полных списков новозаветных книг наиболее древний — канон Муратори. В 367 г. впервые отмечено, что объявленный канон Нового Завета в точности совпадает с теми 27 книгами, которые и теперь признаны каноническими.

Многие библеисты считают, что ядром канона были Евангелия, к которым вскоре присоединились Послания апостола Павла. Деяния апостолов были добавлены главным образом для того, чтобы подтвердить апостольское достоинство Павла. На вопрос о том, сколько Посланий было включено в самое древнее собрание, есть несколько ответов. Сравнив последовательность посланий в древних списках, ученые пришли к выводу, что древнейший corpus Paulinum содержал семь посланий, а именно: 1-е и 2-е Коринфянам, Галатам, Филиппийцам, 1-е и 2-е к Фессалоникийцам и Римлянам. Согласно другому мнению, послания собрала и даже дописала «Павлова школа», т.е. группа людей, знавших учение апостола и восхищавшихся им. [С-BLOCK]

С древних времен за подлинные принимаются все Послания Павла. Канон Муратори упоминает все 14 Посланий, и в трудах почти всех отцов Церкви имеются ссылки на труды апостола. Порядок Посланий сложился в каноне постепенно. Послания к церквам помещали всегда первыми, только Послание к Евреям наиболее часто помещали в конце, т.к. оно было признано каноническим позднее. Множество Посланий Павла не вызывало трудностей у древних деятелей Церкви. Вопрос, почему Послания, адресованные конкретным церквам и по определенному поводу, нужно признавать авторитетными для всех и читать повсюду, решался через богословское обоснование с использованием числовой символики и через редактирование текста. Так, в строках 49-50 канона Муратори подчеркнуто, что Павел, как и Иоанн, написал семи церквам, а значит всей Церкви, так как мистический смысл числа семь означал завершенность и полноту. Это мнение встречается у Киприана, Викторина Петтауского и более поздних авторов. После того как Послание к Евреям включили в корпус Посланий, стало трудно сохранить идею о семи церквах, поэтому число Посланий, равное 14, представляли как 7 помноженное на 2. В каноне Муратори предлагается особый аргумент в пользу соборности Посланий, адресованных отдельным лицам. Хотя Павел и писал из любви к Филимону, Титу и Тимофею, Послания все, по оценке Церкви, священны и соборны, так как устанавливают правила ее жизни (строки 62-63). Другой способ, за счет которого Послания Павла обрели статус общецерковных, состоял в коррекции текстов. Например, фраза «вместе со всеми», которая не совсем к месту появляется в 1Кор.1:2, часто считается указанием на то, что Послание предназначалось для более широкого церковного круга читателей.

Современный порядок Посланий связан с важностью обсуждаемых в них вопросов. Поэтому вначале помещаются сотериологические Послания (Римлянам, 1-е и 2-е Коринфянам, Галатам), затем христологические (Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Евреям, Филимону), нравственно-эсхатологические (1-е и 2-е Фессалоникийцам) и пастырские послания (1-е и 2-е Тимофею, Титу.) Хронологически Послания делят на четыре группы: 1) Послания из второго путешествия (53 г.), 1 и 2 Фес. ; 2) Послания из третьего путешествия (ок. 57-58 гг.), 1 и 2 Кор., Гал., Рим . ; 3) Послания из первых римских уз (ок. 63-64 гг.), Еф., Флп, Кол., Флм., Евр. ; 4) пастырские Послания (1 и 2 Тим, Тит.), написанные в конце жизни апостола ок. 64-67 гг. [С-BLOCK]

Таким образом, причин для включения всех 14 Посланий апостола Павла в канон было несколько. Послания широко использовались Церковью для обоснования догматических положений, они служили источником для общего библейского богословия, так как в них изложены все важнейшие истины христианства. К тому же авторитет апостола Павла, покорившего Христу многие народы языческого мира и провозгласившего христианство религией свободы, в глазах христианских богословов был непоколебим. Например, значимость Марка и Луки подтверждалась тем, что они в церковном предании связывались с апостолами Петром и Павлом. Иоанн Златоуст утверждал, что «мир не увидит другого Павла», подчеркивая уникальность личности апостола народов. А Ориген писал: «Среди писаний Павла нет ни одного, которое обычно называлось бы Евангелием, но то, что он проповедовал и говорил — это и есть Евангелие».