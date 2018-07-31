Чем грозит миру взрыв супервулкана

На территории национального парка Йеллоустоун расположен супервулкан, судьба которого непосредственно связана со всем миром. Ведь если он проснется, Америка превратится в самый настоящий ад, ну а планете придется пережить еще один ледниковый период.

И это не панические статьи желтых газет. О серьезных последствиях взрыва за последние несколько лет высказывались все без исключения специалисты. Так Яков Левенштейн, куратор Йеллоустонской вулканической обсерватории, утверждает, что взрыв вулкана будет эквивалентен взрыву 100 тысяч атомных бомб.

Ученые говорят о трех извержениях супервулкана, которые оставили след в истории Земли, выбрасывая наружу по 1 тысяче кубических километров магмы. Много ли это? В среднем, в 100 раз больше обычного крупного извержения вулкана. Попробуйте представить всю Северную Америку, равномерно покрытую метровым слоем пепла. Или Москва , покрытая километровым слоем. А ведь спутниковые снимки и сейсмометры показывают, что глубоко в недрах уже идут активные процессы пробуждения.

Вулканологи посчитали, что супервулкан просыпается примерно раз в 500 тысяч лет. Последний раз вулкан Йеллоустоуна просыпался 640 тысяч лет назад. Иными словами, таймер взведен еще 140 тысяч лет назад. В прошлое извержение изменилась береговая линия и начался длительный период холодов, который ученые называют Малым ледниковым периодом. Переживет ли человечество еще один такой взрыв?