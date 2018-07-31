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Санавиация необходима для арктических районов Якутии
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Санавиация необходима для арктических районов Якутии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В дискуссии на тему «Здравоохранение, ориентированное на человека» поучаствовал врио главы Якутии Айсен Николаев, сообщает YakutiaMedia.
По словам министра здравоохранения РС (Я) Михаила Охлопкова, в ходе обсуждения были затронуты важные темы.
«Тема плановой санавиации особенно важна для северных и арктических районов. Тех денег, которые мы выделяем на проезд больных на лечение, явно не хватает. Поэтому надо приблизить к ним специализированную медицинскую помощь. Понятно, что легче и экономически выгоднее направить бригаду специалистов в районы при помощи санавиации, чем вывозить людей в Якутск. Они там принесут больше пользы и охватят больше населения», — отметил Охлопков.
Фото — пресс-служба РС (Я)
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