Санавиация необходима для арктических районов Якутии

В дискуссии на тему «Здравоохранение, ориентированное на человека» поучаствовал врио главы Якутии Айсен Николаев , сообщает YakutiaMedia.

По словам министра здравоохранения РС (Я) Михаила Охлопкова, в ходе обсуждения были затронуты важные темы.

«Тема плановой санавиации особенно важна для северных и арктических районов. Тех денег, которые мы выделяем на проезд больных на лечение, явно не хватает. Поэтому надо приблизить к ним специализированную медицинскую помощь. Понятно, что легче и экономически выгоднее направить бригаду специалистов в районы при помощи санавиации, чем вывозить людей в Якутск . Они там принесут больше пользы и охватят больше населения», — отметил Охлопков.

Фото — пресс-служба РС (Я)