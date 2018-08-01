В Краснодаре открыли новый переезд через трамвайные пути на улице Каляева

Краснодаре с 1 августа после реконструкции открыли переезд через трамвайные пути на перекрестке улиц им. Каляева и им. Гагарина. Новую схему движения утром во время рабочего объезда оценил глава города Евгений Первышов

По данным пресс-службы администрации города, в ходе ремонтных работ на углу улиц им. Каляева и им. Гагарина заменили трамвайные рельсы на участке в 250 метров, привели в порядок проезжую часть по ул. им. Каляева, а также сделали новое асфальтобетонное покрытие по улице им. Гагарина на участке от проезда Труда до улицы им. Каляева и обустроили здесь дополнительную полосу для движения транспорта.

«Такие локальные изменения по улучшению организации дорожного движения на разных участках и в разных районах Краснодара — правильное дополнение к той масштабной работе по ремонту и реконструкции городских дорог, которую мы проводим благодаря участию в федеральных и региональных программах, — прокомментировал Первышов. — Они позволяют эффективнее использовать и развивать существующую улично-дорожную сеть города».

Теперь по улице им. Каляева на участке от улицы им. Гагарина до Красных Партизан движение машин осуществляется по двум полосам, разделенным трамвайным полотном. В результате работ пропускная способность этого участка была увеличена в два раза. В обратном направлении — от улицы им. Гагарина до Красных Партизан через новый переезд для движения доступна нечетная стороне улицы им. Каляева, ранее она была тупиковой, поскольку упиралась в трамвайные пути.