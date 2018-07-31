Без связи не останутся. На ямальских факториях устанавливают спутниковое оборудование

В Ямальском районе на факториях устанавливают закупленное в прошлом году спутниковое оборудование. Специалисты настраивают связь и обучают сотрудников факторий. Сегодня спутниковый интернет и возможность совершить экстренный звонок есть на Порц-Яхе, Яхады-Яхе, Тамбее, Юдэ-то, Хадыте и Тарко-Сале . В ближайшее время ожидается настройка оборудования и на Усть-Юрибее.

Параллельно ведётся работа по обеспечению спутниковыми телефонами семей тундровиков, живущих в самых отдалённых территориях. Коренным ямальцам из труднодоступных районов округа, где нет мобильной связи, выдали 744 комплекта спутниковых телефонов. До конца 2018 года планируется передать семьям и бригадам оленеводов ещё 286 аппаратов (они уже закуплены). Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, всё оборудование передаётся коренным ямальцам бесплатно. Таким образом, к концу этого года 1030 кочевых семей Ямала (каждая третья) будут обеспечены спутниковой телефонной связью за счёт окружного бюджета.

На закупку оборудования из региональной казны в текущем году выделено 20 млн рублей, финансированием также обеспечено приобретение ваучеров для пополнения баланса лицевого счета. Каждый ваучер рассчитан на 250 минут разговора, причем даже при отрицательном балансе на аппарате будет работать тревожная кнопка, сигнал от которой, в случае необходимости, получат все экстренные службы с координатами места вызова. Это предусмотрено для мгновенного реагирования на ЧП в любой точке бескрайней ямальской тундры и оказания тундровикам необходимой помощи. Важно и то, что большая часть телефонов подключена к системе спутникового мониторинга ЯНАО . Система функционирует в штатном режиме, показывая месторасположение владельцев аппаратов. За полугодие в среднем поступает около 200 экстренных сообщений о несчастных случаях, природных ЧП и других.