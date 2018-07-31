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Елена Зленко предложила ученым рассчитать продолжительность жизни для арктических регионов
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Елена Зленко предложила ученым рассчитать продолжительность жизни для арктических регионов 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямал относится к Арктической зоне РФ, поэтому нужен четкий расчет ожидаемой продолжительность жизни в Арктике. Об этом заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко сказала на дискуссионной площадке пенсионного маневра по внесению изменений в пенсионное законодательство. Она отметила, что цифры, которые приведены для России при проведении пенсионной реформы, для Арктической зоны надо скорректировать.
«При принятии государственного решения хотелось бы опираться не на расчеты московских математиков, а все-таки на исследования ученых в Арктической зоне России. Чтобы они просчитали на ближайшие годы, и уже отсюда конструировать арктическую модель пенсии. Мы понимаем, что все равно столкнемся с повышением пенсионного возраста, но для Арктической зоны оно должно быть другим, более плавным», — сказала депутат.
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