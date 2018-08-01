Власти Москвы предложили жителям поделиться идеями о развития высоких технологий

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с 1 по 10 августа на площадке crowd.mos.ru горожане могут оставлять свои комментарии в разделах «Умный город», «Технологии будущего» и «Стратегические инициативы». Жителям предлагают высказать мнение по поводу дальнейшего развития семи направлений стратегических инициатив: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство». Наиболее интересные предложения войдут в программу «Умный город» и будут реализованы до 2030 года.