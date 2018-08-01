Какой станет Москва в цифровом будущем: горожане выберут самые полезные технологии для столицы

Москвичам предложили поделиться своими идеями об основных векторах цифрового развития мегаполиса, а также о технологиях, которые должны появиться до 2030 года. Обсуждение открыто на площадке crowd.mos.ru с 1 по 10 августа.

Как уточнили в Департаменте информационных технологий города Москвы , горожане могут оставлять свои комментарии в разделах «Умный город», «Технологии будущего» и «Стратегические инициативы». Также жителям предлагают высказать мнение по поводу дальнейшего развития семи направлений стратегических инициатив: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство».

Артем Ермолаев: Умные технологии помогут сэкономить время и сделать жизнь удобной

Для участия в дискуссии нужно пройти процедуру регистрации. Наиболее интересные предложения, полученные от пользователей, смогут войти в программу «Умный город — 2030» (и наоборот, некоторые пункты собираются убрать по просьбе жителей). Во время обсуждения запланирован цикл вебинаров с участием разработчиков концепции и специалистов в области высоких технологий. Их можно посмотреть на площадке краудсорсинг-проектов. В ходе вебинаров специалисты ответят на интересующие горожан вопросы в прямом эфире.

Ранее цифровую стратегию столицы «Умный город — 2030» обсуждали с представителями профессионального ИКТ-сообщества — производителями софта (программного обеспечения. — Прим. mos.ru ), операторами связи, представителями бизнеса в ИКТ-индустрии. Всего в обсуждении приняли участие более 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса, а также органов исполнительной власти города Москвы. Авторами проекта собрано порядка 500 конкретных предложений.

При внедрении новой стратегии планируется использовать восемь современных умных технологий. Это искусственный интеллект, интернет 5G, виртуальная/дополненная реальность, интернет вещей, блокчейн, 3D-печать, нейроинтерфейсы и большие данные (big data). Все они будут применяться в разных сферах городской жизни. Умные технологии помогут горожанам сэкономить время и сделать их жизнь удобнее.

«Технология виртуальной реальности и VR-очки позволят из дома совершать экскурсии по музеям и осматривать точные копии реальных экспонатов. С помощью 3D-печати школьные учителя смогут создавать из пластика объемные химические молекулы, макеты планет и звезд, фигуры насекомых, птиц и доисторических животных. Это позволит сделать школьные занятия гораздо более интересными. А благодаря искусственному интеллекту прием показаний счетчиков и оплата коммунальных услуг будут происходить в автоматическом режиме, без участия домовладельцев», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Краудсорсинговая платформа Правительства Москвы действует уже четыре года. Идеи горожан помогли повысить качество обслуживания в поликлиниках, разработать стандарт детского отдыха, создать новые маршруты наземного транспорта и многое другое. За все время существования проекта пользователи предложили порядка 80 тысяч идей, 2700 из них были приняты.

Узнать подробнее о краудсорсинговых проектах Москвы можно здесь.