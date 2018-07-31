Кто превращает русских в генетический мусор

Мы уже сообщали, как депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс призвал разделить Россию на «мелкие части во имя спокойствия Европы». Речь идет о том, чтобы создать на месте Российской Федерации новые государственные образования по этническому принципу. Русским же, конечно, в этих новых государствах места не будет.

Ранее схожие тезисы озвучил латышский журналист и писатель-фантаст Дидзис Седлениекс. Этот деятель был еще более откровенным, назвав русских «генетическим отклонением от общечеловеческих ценностей», «генетической ошибкой». И это лишь некоторые высказывания.

Высказывания, которые чудовищно звучат на фоне провозглашенного Евросоюзом «уважения человеческого достоинства и прав человека» в качестве «базовых европейских ценностей».

Конечно, в странах Западной Европы подобные заявления стараются не замечать. В лучшем случае, их списывают на то, что страны Балтии «до сих пор еще по-настоящему не прошли путь самоидентификации», а это «болезненный процесс», который «проходит всегда с перехлестом». На подобные «перехлесты» и списывают ультранационализм, агрессивную русофобию, нивелирование гуманистических ценностей.

Но истина заключается в другом. Страны Балтии находятся в полной политической и финансовой зависимости от США . Соответственно, те тезисы, которые озвучивают прибалтийские политики и представители СМИ, полностью соответствуют установкам, полученным ими на Западе.

Чтобы понять суть этих установок, необходимо обратить внимание на такой факт. Практически одновременно с антигуманными высказываниями прибалтийских политиков и журналистов, в западных СМИ появилась целая серия рассказов о том, что «согласно последним научным исследованиям» 80-90% генома человека представляют собой «генетический мусор». Публикуя подобные сообщения, их авторы, как правило, ссылаются на «исследования» генетиков Хьюстонского университета (штат Техас, США).

Здесь необходимо одно пояснение. Хьюстонский университет — это тот самый университет, который печально известен своим «Хьюстонским проектом». Информация об этом проекте была опубликована в 2002 году в СМИ. Он был направлен на анализ возможностей и последствий расчленения России и сокращения ее населения с помощью войн. И хотя власти США официально опровергали разработку подобных планов, но почему-то последующая политика Запада в точности соответствовала тому, что было изложено «Хьюстонском проекте».

Вероятность его наличия косвенно подтверждают «исследования хьюстонских генетиков». Несложно догадаться, как может быть использован тезис о том, что «90% человеческого генома являются мусорными». Он служит удобной наукоподобной теорией для обоснования тезиса о том, что 80-90% населения нашей планеты являются «генетическим мусором» и их «следует сократить». «Сократить», естественно, с помощью войн.

«Сократить», в первую очередь, за счет других народов, не входящих в состав «золотого миллиарда». Таких, как русский — который западный мир всегда рассматривал в качестве одного из главных своих соперников.

Правда, пока Запад боится об этом открыто заявить на официальном уровне. По этой причине неонацистские идеи в популяризируются сегодня в США на региональном уровне. Одним из таких примеров стали акции неонацистов в Вирджинии, а также открытое использование нацистских тезисов в избирательной кампании в Калифорнии, которая должна завершиться в ноябре.

Зато в странах-марионетках можно действовать куда более свободно и открыто. Тем более, что в качестве ретрансляторов идей о «сокращении населения» несложно использовать местных политиков и журналистов, а их чудовищные высказывания быстро тиражируются европейскими СМИ.

Что и можно наблюдать в странах Балтии.

Есть только одно но. В истории Запада идеи о сокращении населения путем «естественного отбора» высказывались очень давно. Начиная с британского священника Томаса Мальтуса им еще и пытались придать «научную основу». Были в истории Запада и попытки на практике осуществить эксперименты по селекции общества. Наиболее известный на уровне целого государства — античная Спарта.

Здесь все было подчинено принципу «естественного отбора» и сокращения «лишнего» населения. Новорожденных отбирали у родителей и тех, кто выглядел недостаточно сильным — бросали умирать. В возрасте 7 лет и до совершеннолетия (20 лет) юных спартанцев размещали в специальных лагерях. Здесь они должны были доставать себе еду сами — с помощью грабежа и убийств местного населения. Тех, кого сдерживали «моральные комплексы» — убивали. Заодно с ранних лет приучали к гомосексуальным отношениям — в целях последующего ограничения рождаемости. Был в спартанском обществе и свой «генетический мусор» — простые земледельцы («илоты»). На них время от времени устраивали массовые облавы и проводили масштабные зачистки. Остальных же «сокращали» с помощью войн. Их Спарта вела практически беспрерывно. Это вам ничего не напоминает?

Впрочем, закончился спартанский эксперимент плачевно. Строго руководствуясь мальтузианскими принципами, спартанское государство и общество постепенно деградировали и были разрушены римлянами.

Свой Рим может найтись и для нынешней Спарты.

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