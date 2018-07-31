Утверждена новая ЕНВД-декларация

Новый бланк вмененной отчетности утвержден Приказом ФНС РФ от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@. Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте . Подавать скорректированную форму нужно будет со сдачи отчетности за 3 квартал текущего года.

Главное отличие новой декларации от прежней — в состав бланка добавлена строка, в которой прописывается сумма ККТ-вычета.