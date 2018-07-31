Утверждена новая ЕНВД-декларация 

Новый бланк вмененной отчетности утвержден Приказом ФНС РФ от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@. Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте. Подавать скорректированную форму нужно будет со сдачи отчетности за 3 квартал текущего года.
Главное отличие новой декларации от прежней — в состав бланка добавлена строка, в которой прописывается сумма ККТ-вычета.
Напомним, что НК РФ дает возможность коммерсантам, работающим на «вмененке» снизить сумму налога на расходы, связанные с покупкой онлайн-ККТ. Размер вычета составляет 18 тыс. рублей.