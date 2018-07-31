Ещё
Утверждена новая ЕНВД-декларация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утверждена новая ЕНВД-декларация 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
Новый бланк вмененной отчетности утвержден Приказом ФНС РФ от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@. Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте. Подавать скорректированную форму нужно будет со сдачи отчетности за 3 квартал текущего года.
Главное отличие новой декларации от прежней — в состав бланка добавлена строка, в которой прописывается сумма ККТ-вычета.
Напомним, что НК РФ дает возможность коммерсантам, работающим на «вмененке» снизить сумму налога на расходы, связанные с покупкой онлайн-ККТ. Размер вычета составляет 18 тыс. рублей.
Время бухгалтера: последние новости
Ключевая ставка осталась прежней — 7,25 процентов Члены семей прокуроров и следователей получат новые льготы Добровольная сертификация для МСП может подешеветь
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение374
Запашный экстренно госпитализирован16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост42
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»248
Внуки Исмаилова живут в нищете20
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение