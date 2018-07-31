Челябинскую кальянную оштрафовали за незаконное использование фонограмм

Постановлением мирового судьи на 10 тысяч рублей оштрафован владелец расположенной в центре Челябинска кальянной-бара за незаконное использование чужих фонограмм, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Предприниматель включал в своем заведении для посетителей музыку и песни популярных исполнителей, не имея договора о выплате вознаграждения за используемые произведения с аккредитованной организацией — ООО «Всероссийская организация интеллектуальной собственности». Согласно действующему законодательству в сфере интеллектуальной собственности, бездоговорное и бесплатное использование фонограмм (звуковых записей) является нарушением прав ее изготовителей и исполнителей. Для законного публичного исполнения фонограмм в коммерческих целях юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны платить вознаграждения правообладателям интеллектуальной собственности.