Ещё
Плавающих по палатам рыб пациенты индийской больницы сняли на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Плавающих по палатам рыб пациенты индийской больницы сняли на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшие выходные индийский город Патна был основательно затоплен после затяжных ливней, прошедших в северной части страны.
Пострадала и местная больница, первый этаж которой был полностью покрыт водой. Пациенты, лежащие в палатах интенсивной терапии, не веря своим глазам наблюдали стаи рыб, заплывших в здание из реки, вышедшей из берегов.
И пациенты, и персонал перемещались в воде где по колено, а где и по пояс. При этом врачи больницы продолжали исполнять свой долг и лечили больных, облегчая их участь.
К настоящему времени вода из госпиталя ушла, и больница возобновила свою работу в привычном режиме.
Вести.Ru: последние новости
Во Львове осквернена могила легендарного советского разведчика Жена арестованного подмосковного чиновника решила занять его место Мосгоризбирком обжалует решение суда в отношении Михаила Балакина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав110
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике16
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете33
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение