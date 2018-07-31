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Колымчанам предоставят бесплатные телеприставки
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Колымчанам предоставят бесплатные телеприставки 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Магадане состоялось заседание по развитию цифрового вещания. В нем приняли участие директор филиала ФГУП РТРС «Магаданский ОРТПЦ» Владимир Шумейко и представители областного правительства, сообщает MagadanMedia.
С 11 января следующего года будет прекращена подача аналогового телесигнала и колымчане, которые используют старые телевизоры, не смогут смотреть телеканалы. По словам министра труда и социальной политики Магаданской области Сергея Кучеренко, в настоящее время примерно 835 социально-незащищенным колымчанам требуются цифровые телеприставки.
Глава региона Сергей Носов отметил, что поставку оборудования необходимо организовать в кратчайшие сроки.
«Сейчас у нас есть люди, которым требуются цифровые телеприставки. Если не перевести их на новый формат в этом году, то уже с начала следующего года колымчане банально не смогут смотреть телевизор. Кроме того, мы должны все сделать до 15 декабря, чтобы у людей все работало. Никто не будет бегать и подключать в новогодние праздники. Оборудование нуждающимся будет предоставляться бесплатно. Свяжитесь с поставщиками. Оплату мы гарантируем», — заявил Сергей Носов.
Фото — правительство Магаданской области
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